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АНАЛІТИКА

Нафта стабільна на тлі занепокоєння ринку щодо попиту в США та ризиків конфлікту на Близькому Сході

 

Ціни на нафту мало змінилися в четвер, оскільки падіння попиту на паливо в США, найбільшому споживачі нафти в світі, на тлі ознак уповільнення економіки, поєднувалося з побоюваннями щодо розширення конфлікту в ключовому регіоні видобутку нафти на Близькому Сході.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:20 EET виросли на 9 центів до $88,11 за барель, після падіння на 0,5% на попередній сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень впали на 7 центів до 82,88 долара за барель, після падіння на 0,6% в середу.

Дані Управління енергетичної інформації США (EIA) в середу показали, що попит на бензин за тиждень до 19 квітня впав на 2,8% порівняно з тижнем раніше і на 11% порівняно з минулим роком. Попит на дистиляти також знизився порівняно з тижнем тому і на 4,7% порівняно з минулим роком.

Падіння попиту на паливо відбувається на тлі ознак зниження ділової активності в США в квітні, а сильніші, ніж очікувалося, дані по інфляції і зайнятості означають, що Федеральна резервна система США, швидше за все, відкладе очікуване зниження процентних ставок, що негативно впливає на економічні настрої.

"Нинішня слабкість цін на нафту після тестування рівня вище 90 доларів за барель пояснюється тим, що ринкові настрої переорієнтовуються на глобальні економічні негаразди, а не на геополітичну напруженість", - сказав Емріл Джаміль, старший аналітик нафтового ринку LSEG Oil Research.

Якщо не брати до уваги геополітику, ціни в цьому кварталі будуть визначатися такими факторами, як скорочення поставок основними виробниками, економічні дані з Китаю і Єврозони, а також очікуваннями зростання попиту в міру того, як Північна півкуля наближається до літа на тлі очікуваного скорочення пропозиції, - сказав Джаміль.

Більш точне уявлення про наміри ФРС щодо процентної ставки можна буде отримати після того, як в четвер і п'ятницю будуть опубліковані дані по валовому внутрішньому продукту США і березневі дані по витратах на особисте споживання.

Очікується, що бойові дії в секторі Газа між Ізраїлем та ХАМАС розширяться, оскільки Ізраїль може почати наступ на Рафах на півдні анклаву, що може збільшити шанси на більш широку війну, яка потенційно може порушити постачання нафти з Близького Сходу. Однак, з минулого тижня не було жодних інших ознак прямого конфлікту між Ізраїлем та Іраном, який підтримує ХАМАС і є великим виробником нафти, починаючи з минулого тижня.

"Напруженість між Іраном та Ізраїлем зменшилась, але очікування, щодо ізраїльських атак на Газу, погіршилися, а ризик поширення конфліктів на сусідні країни підтримує ціни на нафту", - сказав Тошитака Тазава, аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

Інші дані EIA в середу показали, що запаси нафти в США минулого тижнянесподівано впали, оскільки експорт підскочив, в той час як запаси бензину скоротилися менше, ніж прогнозувалося.

За даними EIA, запаси сирої нафти впали на 6,4 млн барелів до 453,6 млн барелів, в порівнянні з очікуваннями опитування Reuters, що вони зросли на 825 000 барелів.
За матеріалами: investing.com
 

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