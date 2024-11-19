Google можуть змусити продати браузер Chrome – Bloomberg

Міністерство юстиції США планує звернутися до суду з вимогою змусити Google продати свій браузер Chrome, пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Це станеться після того, як у серпні американський суд постановив, що Google незаконно монополізував ринок пошуку. Chrome - найпопулярніший веббраузер у світі (у США його частка становить близько 61%, в Україні - 59%, відповідно до інформації StatCounter) і є головною "точкою входу" до пошукової системи Google. Компанія використовує його, щоб відстежувати активність користувачів і збирати дані для таргетованої реклами. Також браузер допомагає просувати ШІ-продукт компанії - Gemini.

Антимонопольні органи також проситимуть суд встановити певні вимоги щодо штучного інтелекту та операційної системи Android і встановити вимоги щодо ліцензування даних.

Водночас вони відмовились від більш радикального варіанту - примусового продажу операційної системи Android.

Але навіть без цього, вказує Bloomberg, це буде найагресивніша спроба обмежити технологічну компанію з часів антимонопольної справи проти Microsoft двадцять років тому.

Google вважає дії американського уряду "радикальними" і стверджує, що це зашкодить споживачам, розробникам і технологічному лідерству США. Компанія планує подавати апеляцію на попереднє рішення суду, тож остаточне рішення буде ухвалене ще не скоро.

Американський уряд залишає за собою право переглянути необхідність продажу Chrome пізніше. Це залежатиме від того, чи інші заходи зможуть створити більш конкурентний ринок.

Існує питання, хто міг би купити Chrome у разі, якщо Google все ж зобов'яжуть продати браузер. Це міг би бути Amazon, але компанія сама перебуває під антимонопольним наглядом. Ще один варіант - OpenAI.