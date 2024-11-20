САУ, машини та сотні дронів: Німеччина направляє Україні новий пакет зброї

Німеччина підготувала для України новий пакет військової допомоги. Він включає гаубиці, машини та сотні дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.

У новому пакеті Німеччини направить Україні чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 із запчастинами та понад 40 тисяч 155-мм боєприпасів до них. Крім того, ЗСУ отримають три танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами й три плуги для розмінування.

Також у пакеті:

* боєприпаси для БМП MARDER;

* 47 машин із захистом від мін (MRAP);

* радіолокаційна станція TRML-4D;

* 20 дронів-розвідників VECTOR з запчастинами;

* 12 дронів-розвідників HORNET XR;

* 100 дронів-розвідників RQ-35 HEIDRUN;

* 120 дронів-розвідників SONGBIRD;

* 60 дронів-розвідників Golden Eagle;

* 2 дрони-розвідники VT-4 Ray;

* 2 мостоукладальні машини BIBER із запчастинами

* 8 тактичних авіадесантних машин Caracal;

* 20 захищених машин для прикордонної служби;

* 6 великовантажних напівпричепів M1070 Oshkosh;

* 8 тисяч набоїв калібром 40-мм;

* 1 тисяча гвинтівок HLR 338 із 314 тисячами набоїв до них.

Додатково Німеччина відправить Україні 100 тисяч набоїв до стрілецької зброї, джути та шеврони.