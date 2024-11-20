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АНАЛІТИКА

Рада надала право на відстрочку цивільним, які пройшли полон

14:37 20.11.2024 |

Право

 

Рада надала право на відстрочку цивільним, які пройшли полон. До цього вона діяла тільки для військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа Олексія Гончаренка.

"Щойно Рада надала право на відстрочку цивільним, які пройшли полон (№12104)", - розповів він.

За словами Гончаренка, "за" проголосували 304 нардепів.

Відстрочка від мобілізації в Україні

Мобілізація в Україні діє починаючи з 24 лютого 2022 року, коли російські війська масштабно вторглися на територію країни. Нещодавно мобілізацію в Україні продовжили до 7 лютого 2025 року.

У той же час є категорії військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку від мобілізації. До цього списку донедавна входили військові, які пройшли російський полон. Своїм рішенням 20 листопада Рада розширила можливість отримання відстрочки і для цивыльних громадян, які повернулися з полону РФ.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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