Виконавча рада ВПП ООН ухвалила проміжний план для України на 2025-2027 роки з бюджетом $2,1 млрд - Шмигаль

У новому пакеті Німеччини направить Україні чотири самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000 із запчастинами та понад 40 тисяч 155-мм боєприпасів до них. Крім того, ЗСУ отримають три танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами й три плуги для розмінування.