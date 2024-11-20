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АНАЛІТИКА

Виконавча рада ВПП ООН ухвалила проміжний план для України на 2025-2027 роки з бюджетом $2,1 млрд - Шмигаль

 

Виконавча рада Всесвітньої продовольчої програми ООН ухвалила проміжний стратегічний план для України на 2025-2027 роки загальним бюджетом $2,1 млрд, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"План передбачає надання гуманітарної допомоги, підтримку громадського населення, продовження процесу розмінування та підтримку експортного потенціалу України в постачанні сільгосппродукції на міжнародні ринки", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр висловив подяку партнерам за послідовну підтримку України та українців під час повномасштабної війни з Росією.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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