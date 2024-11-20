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Дія пропонує жінкам $1000 та навчання бізнесу
Дія.Бізнес запускає другу хвилю освітньої програми "Мрій і Досягай" для жінок, які хочуть започаткувати або масштабувати свій бізнес. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Учасниці зможуть отримати знання для створення та просування свого бізнесу в онлайн-середовищі, адаптації наявних бізнес-ідей до нових ринків та аудиторій, а також для переведення офлайн-бізнесів в онлайн-формат. Після закінчення навчання учасниці отримають фінансовий стимул - ваучер для відкриття чи розвитку власної справи на $1000.
Взяти участь у програмі "Мрій та Досягай" можуть жінки віком від 18 років - ВПО, самотні матері, ветеранки та представниці інших вразливих категорій, які втратили дохід або під загрозою його втрати. Перевагу віддаватимуть учасницям зі Сходу та Півдня України, а також українкам, які вже мають власну справу.
Програма містить 13 онлайн-модулів і триватиме три місяці. Серед тем:
* цифровий маркетинг
* бізнес-стратегія
* впровадження бізнес-моделей
* створення та просування онлайн-бізнесу
* адаптація бізнес-ідей до нових ринків та аудиторій
Подати заявку можна до 1 грудня включно. Деталі програми - тут, форма аплікації - тут.
Минулого року 80 українок брали участь у програмі "Мрій та Досягай". Після проходження програми 98% учасниць відчули суттєве покращення знань та навичок у сфері бізнесу та цифрової економіки, а третина жінок збільшили рівень свого прибутку одразу після завершення програми.
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