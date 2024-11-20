Дія пропонує жінкам $1000 та навчання бізнесу

Дія.Бізнес запускає другу хвилю освітньої програми "Мрій і Досягай" для жінок, які хочуть започаткувати або масштабувати свій бізнес. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Учасниці зможуть отримати знання для створення та просування свого бізнесу в онлайн-середовищі, адаптації наявних бізнес-ідей до нових ринків та аудиторій, а також для переведення офлайн-бізнесів в онлайн-формат. Після закінчення навчання учасниці отримають фінансовий стимул - ваучер для відкриття чи розвитку власної справи на $1000.

Взяти участь у програмі "Мрій та Досягай" можуть жінки віком від 18 років - ВПО, самотні матері, ветеранки та представниці інших вразливих категорій, які втратили дохід або під загрозою його втрати. Перевагу віддаватимуть учасницям зі Сходу та Півдня України, а також українкам, які вже мають власну справу.

Програма містить 13 онлайн-модулів і триватиме три місяці. Серед тем:

* цифровий маркетинг

* бізнес-стратегія

* впровадження бізнес-моделей

* створення та просування онлайн-бізнесу

* адаптація бізнес-ідей до нових ринків та аудиторій

Подати заявку можна до 1 грудня включно. Деталі програми - тут, форма аплікації - тут.

Минулого року 80 українок брали участь у програмі "Мрій та Досягай". Після проходження програми 98% учасниць відчули суттєве покращення знань та навичок у сфері бізнесу та цифрової економіки, а третина жінок збільшили рівень свого прибутку одразу після завершення програми.