Міноборони почало закуповувати речове майно для ЗСУ на 2025 рік, уперше – заздалегідь

Закупівельна агенція Міністерства оборони - Державний оператор тилу (ДОТ) - оголосила закупівлі речового майна для Збройних Сил України на 2025 рік. Про це повідомила пресслужба ДОТ.

"Вперше закупівлі оголошуються заздалегідь - це стало можливим завдяки спільній роботі ДОТ, Міністерства оборони України та ЗСУ", - сказано в повідомленні.

Очікувана вартість закупівель - понад 2,5 млрд грн. У переліку - костюми літні польові, черевики, спальники, наколінники, налокітники, бойові сорочки, подушки тощо.

Завчасне планування дозволяє забезпечувати військових вчасно та безперебійно речовим майном, а постачальникам дає можливість підготуватися до тендерів та планувати свій виробничий цикл, вважають у ДОТ.

Напередодні Державний оператор тилу презентував потенційним постачальникам зміни та плани щодо закупівель речового забезпечення на 2025 рік.

Також для зручності постачальників на сайті DOT розміщено календар закупівель до кінця 2024 року.

На 2025 рік ДОТ планує сфокусуватись над локалізацією виробництва речового забезпечення.