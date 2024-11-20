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США дали «зелене світло» на удари вглиб Росії ракетами Storm Shadow, - The Times
14:32 20.11.2024 |
США дали "зелене світло" Україні щодо використання британських ракет Storm Shadow для ударів вглиб РФ. Офіційно Британія ще не підтвердила зняття обмежень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
Видання зазначає, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер уникає коментарів щодо дозволу завдавати ударів по Росії ракетами Storm Shadow, які передали Україні. Стармер сказав, що не збирається вдаватися в "оперативні подробиці".
Джерела The Times у Міністерстві закордонних справ Британії заявили, що "поворотним моментом" було залучення солдатів КНДР з боку Росії. Це було розцінено як "серйозну ескалацію".
Співрозмовники видання з Даунінг-стріт сказали, що є "дуже вагомі оперативні причини", чому британський уряд повинен бути обережними у висловлюваннях, щоб "не дати Путіну стратегічну перевагу на полі бою".
Проте Стармер почав відмовляти від обережних коментарів, натякаючи, що це лише питання часу, коли ракети Storm Shadow зможуть використовуватися в Україні.
The Times, посилаючись на високопоставлені джерела в уряді, повідомило, що риторика Стармера була навмисною, і натякнули, що попередні заперечення проти використання Storm Shadows американцями вже знято.
При цьому союзники Стармера вважають, що ракети Storm Shadow не змінять ситуацію на полі бою в Україні.
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