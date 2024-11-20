Фінансові новини
- |
- 20.11.24
- |
- 20:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Австрія виділяє мільйони євро на програму «Зерно з України» і відновлення енергоінфраструктури
17:20 20.11.2024 |
Австрія вирішила виділити 2 мільйони євро на програму "Зерно з України" та ще 5 млн євро - на відновлення енергетичної інфраструктури України.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі МЗС України за підсумками візиту міністра закордонних справ Андрія Сибіги до Відня.
У ході візиту Сибіга провів у Відні двосторонні переговори з міністром закордонних справ Австрії Александером Шалленбергом.
За його словами, агресивні дії Москви виходять далеко за межі поля бою, зокрема через використання енергетики як зброї. Міністр зауважив, що Австрія нещодавно відчула це на собі, і підкреслив, що спільне завдання союзників - протидіяти російському тиску.
Сибіга також висловив вдячність Шалленбергу за фінансову та гуманітарну підтримку Австрії.
"Я ціную рішення виділити 2 мільйони євро на програму "Зерно з України". Ми будемо і надалі розвивати нашу двосторонню співпрацю", - зауважив він.
Сибіга подякував за рішення Австрії надати 5 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури України і додав, що українська сторона також цінує надані Австрією додаткові 3 мільйони євро на гуманітарну допомогу переміщеним особам через Червоний Хрест, ЮНІСЕФ та інші міжнародні гуманітарні організації.
Наприкінці жовтня Австрія передала Україні 10 автобусів, які отримала Марганецька громада Дніпропетровської області.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США оголосили про додаткову допомогу для України на $275 млн
|САУ, машини та сотні дронів: Німеччина направляє Україні новий пакет зброї
|США дали «зелене світло» на удари вглиб Росії ракетами Storm Shadow, - The Times
|У Росії атакували ще один арсенал та завод з виробництва дронів, – РНБО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Дія пропонує жінкам $1000 та навчання бізнесу
|Міноборони почало закуповувати речове майно для ЗСУ на 2025 рік, уперше – заздалегідь
|Обсяги видачі іпотечних кредитів зменшились, ставки за ними – зросли, – опитування НБУ
|Австрія виділяє мільйони євро на програму «Зерно з України» і відновлення енергоінфраструктури
|Виконавча рада ВПП ООН ухвалила проміжний план для України на 2025-2027 роки з бюджетом $2,1 млрд - Шмигаль
|Зрадників позбавлять державних нагород: Рада ухвалила закон
Бізнес
|FTC готується розслідувати діяльність Microsoft у сфері хмарних технологій
|SpaceX за добу здійснила три запуски ракет із супутниками
|Ілон Маск змінив алгоритми X для самопіару та просування республіканців – дослідження
|У Британії створили штучний інтелект, який імітує бабусю та виснажує телефонних шахраїв
|Bugatti W16 Mistral став найшвидшим родстером у світі, розігнавшись до 453.91 км/год
|Вся серія Galaxy S25 отримає чипсет Snapdragon 8 Elite: чому Samsung відмовиться від Exynos