Австрія виділяє мільйони євро на програму «Зерно з України» і відновлення енергоінфраструктури

Австрія вирішила виділити 2 мільйони євро на програму "Зерно з України" та ще 5 млн євро - на відновлення енергетичної інфраструктури України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі МЗС України за підсумками візиту міністра закордонних справ Андрія Сибіги до Відня.

У ході візиту Сибіга провів у Відні двосторонні переговори з міністром закордонних справ Австрії Александером Шалленбергом.

За його словами, агресивні дії Москви виходять далеко за межі поля бою, зокрема через використання енергетики як зброї. Міністр зауважив, що Австрія нещодавно відчула це на собі, і підкреслив, що спільне завдання союзників - протидіяти російському тиску.

Сибіга також висловив вдячність Шалленбергу за фінансову та гуманітарну підтримку Австрії.

"Я ціную рішення виділити 2 мільйони євро на програму "Зерно з України". Ми будемо і надалі розвивати нашу двосторонню співпрацю", - зауважив він.

Сибіга подякував за рішення Австрії надати 5 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури України і додав, що українська сторона також цінує надані Австрією додаткові 3 мільйони євро на гуманітарну допомогу переміщеним особам через Червоний Хрест, ЮНІСЕФ та інші міжнародні гуманітарні організації.

Наприкінці жовтня Австрія передала Україні 10 автобусів, які отримала Марганецька громада Дніпропетровської області.