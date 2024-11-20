Обсяги видачі іпотечних кредитів зменшились, ставки за ними – зросли, – опитування НБУ

Українські банки у вересні 2024 року видали 681 іпотечний кредит на загальну суму 1,2 мільярда гривень.

Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у вересні зменшився на 1,8%, порівняно із серпнем, а порівняно з вереснем минулого року - на 0,6%, свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, яке проводить Національний банк (НБУ).

Про видачу нової іпотеки у вересні повідомили 12 банків, більшість угод, як і раніше, укладалися на вторинному ринку нерухомості. Майже всі кредити було видано в межах державної програми "єОселя", уточнили в НБУ.

При цьому ️середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у вересні зросла до 8,3% річних, порівняно із 8,2% у серпні, 8% - у липні та 7,6% - у червні та травні.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у серпні видано:

* ️у Києві та Київській області (371 договір на загальну суму 714,8 млн грн, що становить 59,3% від загального обсягу);

* у Львівській області (38 договорів на 72,3 млн грн);

* ️в Одеській області (30 договорів на 47,9 млн грн);

* ️у Вінницькій області (25 договорів на 41,9 млн грн).

Як повідомлялося, за даними регулярного опитування НБУ, з початку року банки видали іпотечних кредитів:

* у серпні - 701 іпотечний кредит на загальну суму 1,2 млрд грн;

* у липні - 694 іпотечних кредити на загальну суму 1,2 млрд грн;

* у червні - 607 іпотечних кредитів на загальну суму 1 млрд грн;

* у травні - 976 іпотечних кредитів на загальну суму 1,74 млрд грн;

* у квітні - 1 031 іпотечний кредит на 1,75 млрд грн;

* у березні - 878 іпотечних кредитів на 1,4 млрд грн;

* у лютому - 783 іпотечних кредити на 1,3 млрд грн;

* у січні - 676 іпотечних кредитів на 1,1 млрд грн.