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Російські пропагандисти пишуть про удар 12 ракет Storm Shadow по Курській області
17:39 20.11.2024 |
Російські пропагандистські телеграм-канали повідомляють про удар ракетами Storm Shadow по Курській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Пишуть про удар 12 ракетами Storm Shadow по н.п. Мар'їно у Курській області РФ.
Також публікуються фото нібито з уламками ракет та відео із звуками прильотів.
Нагадуємо, видання The Times повідомляло, що США дали добро Україні на удари по території Росії ракетами Storm Shadow, проте Велика Британія офіційно це поки не підтвердила.
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