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США оголосили про додаткову допомогу для України на $275 млн
16:57 20.11.2024 |
Сполучені Штати Америки у середу, 20 листопада, оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Озброєння буде надано на суму 275 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон.
Як зазначили у Пентагоні, президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги для того, щоб поставити Україну на якомога сильнішу позицію.
Цей пакет є сімдесятим траншем обладнання, яке США надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року. Він надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, зокрема: боєприпаси для ракетних систем, артилерії та протитанкового озброєння.
До пакета на 275 млн доларів увійшли:
* боєприпаси для HIMARS;
* 155-мм та 105-мм боєприпаси;
* мінометні снаряди калібру 60 мм і 81 мм;
* безпілотники;
* ракети TOW;
* протитанкові системи Javelin і AT-4;
* стрілецька зброя та боєприпаси;
* підривне обладнання та боєприпаси;
* хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;
* запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.
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