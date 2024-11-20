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АНАЛІТИКА

США оголосили про додаткову допомогу для України на $275 млн

США оголосили про додаткову допомогу для України на $275 млн

 

Сполучені Штати Америки у середу, 20 листопада, оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Озброєння буде надано на суму 275 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон.

Як зазначили у Пентагоні, президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги для того, щоб поставити Україну на якомога сильнішу позицію.

Цей пакет є сімдесятим траншем обладнання, яке США надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року. Він надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, зокрема: боєприпаси для ракетних систем, артилерії та протитанкового озброєння.

До пакета на 275 млн доларів увійшли:

* боєприпаси для HIMARS;

* 155-мм та 105-мм боєприпаси;

* мінометні снаряди калібру 60 мм і 81 мм;

* безпілотники;

* ракети TOW;

* протитанкові системи Javelin і AT-4;

* стрілецька зброя та боєприпаси;

* підривне обладнання та боєприпаси;

* хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;

* запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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