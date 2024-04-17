Фінансові новини
- |
- 17.04.24
- |
- 13:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
Ціни на нафту падають, оскільки побоювання щодо попиту переважають побоювання щодо пропозиції на Близькому Сході
08:18 17.04.2024 |
Ціни на нафту продовжили падіння на початку торгів у середу, оскільки занепокоєння щодо світового попиту через слабкий економічний імпульс в Китаї і ймовірне зростання комерційних запасів в США переважили побоювання щодо пропозиції через посилення напруженості на Близькому Сході.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:37 EET на червень подешевшали на 56 центів, або на 0,62%, до 89,46 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту на травень впали на 63 центи, або на 0,74%, до 84,73 долара за барель.
Цього тижня ціни на нафту просіли, оскільки економічні негаразди тиснули на настрої інвесторів, обмежуючи прибуток від геополітичної напруженості, з огляду на те, як Ізраїль може відреагувати на напад Ірану в ці вихідні.
"Оскільки ціни на нафту дуже чутливі до геополітичних ризиків, минулого тижня спостерігалася певна вичікувальна консолідація, оскільки реакція Ізраїлю визначить, чи може виникнути ширший регіональний конфлікт, який може суттєво вплинути на постачання нафти", - сказав ринковий стратег IG Єп Джун Ронг.
"Наразі, короткострокова слабкість цін на нафту може відображати певні очікування того, що напруженість все ще може бути стримана, і що інші ключові виробники нафти, такі як Саудівська Аравія, можуть втрутитися, щоб пом'якшити будь-який глобальний шок у постачанні", - додав Єп.
У Китаї, найбільшому світовому імпортері нафти, економіка в першому кварталі зростала швидше, ніж очікувалося, але кілька березневих показників, включаючи інвестиції в нерухомість, роздрібні продажі та промислове виробництво, показали, що попит на внутрішньому ринку залишається слабким, що негативно впливає на загальний імпульс.
"Крім того, збільшення запасів сирої нафти в США за одну ніч і змішаний набір економічних даних з Китаю також викликають певні застереження, поряд з короткостроковою перекупленістю технічних індикаторів, що спонукає до певної фіксації прибутку", - сказав Йеп.
Запаси сирої нафти в США зросли минулого тижня більше, ніж очікували аналітики, опитані агентством Reuters, згідно з даними Американського інституту нафти, опублікованими у вівторок. Офіційні дані Управління енергетичної інформації, статистичного підрозділу Міністерства енергетики США, будуть опубліковані в середу о 16:30 EET.
На Близькому Сході третє засідання військового кабінету Ізраїлю, заплановане на вівторок для прийняття рішення щодо відповіді на першу в історії пряму атаку Ірану, було перенесено на середу, оскільки західні союзники очікують швидких нових санкцій проти Тегерана, щоб утримати Ізраїль від серйозної ескалації.
Аналітики, однак, не очікують, що безпрецедентний ракетний і безпілотний удар Ірану по Ізраїлю призведе до різких санкцій щодо експорту іранської нафти з боку адміністрації Байдена через побоювання підвищення цін на нафту і роздратування найбільшого покупця - Китаю.
"Санкції вже діють, питання в тому, що вони не були суворо дотримані протягом останніх кількох років. І велике питання полягає в тому, чи будуть вони застосовуватися більш суворо зараз", - зазначають аналітики ING у своїй записці для клієнтів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні вироблятимуть компоненти малих модульних реакторів
ТОП-НОВИНИ
|Закон про мобілізацію опубліковано в газеті «Голос України»
|Данія виділила майже 300 млн євро на допомогу України
|ПАРЄ підтримала вилучення заморожених активів Росії на користь України
|ПАРЄ підтримала вступ Косова до організації переконливою більшістю голосів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рівень довіри бізнесу до регіональних податкових в Україні у 2024 р. - 13,3%, до центрального апарату - 18,9% - дослідження
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.04.24
|В Україні вироблятимуть компоненти малих модульних реакторів
|Відновилася блокада вантажів, що йдуть із Польщі в Україну, перед ПП «Корчова - Краківець»
|Укренерго пропонує бізнесу долучитись до розбудови розподіленої генерації
|Бізнес міг би на зиму побудувати 500-1000 МВт розподіленої генерації при створенні умов для цього – глава БАУ
Бізнес
|iPhone 17 Pro стане першим смартфоном з 2-нм ARM-чипом: на 30% ефективніший і на 15% швидший
|Річні витрати компаній на кібербезпеку зростуть до 9,2 трильйона доларів у 2024 році
|США надають Samsung $6,4 мільярда на розширення виробництва мікросхем у Техасі
|20 разів — не межа. SpaceX оновила рекорд багаторазового використання РН Falcon 9
|Влада Китаю вимагає від операторів зв'язку відмовитися від використання іноземних чипів - WSJ
|Google запускає платну версію Chrome
|До 2030 року ШІ споживатиме 25% електроенергії США — CEO ARM Рене Хаас