Ціни на нафту падають, оскільки побоювання щодо попиту переважають побоювання щодо пропозиції на Близькому Сході

Ціни на нафту продовжили падіння на початку торгів у середу, оскільки занепокоєння щодо світового попиту через слабкий економічний імпульс в Китаї і ймовірне зростання комерційних запасів в США переважили побоювання щодо пропозиції через посилення напруженості на Близькому Сході.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:37 EET на червень подешевшали на 56 центів, або на 0,62%, до 89,46 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту на травень впали на 63 центи, або на 0,74%, до 84,73 долара за барель.

Цього тижня ціни на нафту просіли, оскільки економічні негаразди тиснули на настрої інвесторів, обмежуючи прибуток від геополітичної напруженості, з огляду на те, як Ізраїль може відреагувати на напад Ірану в ці вихідні.

"Оскільки ціни на нафту дуже чутливі до геополітичних ризиків, минулого тижня спостерігалася певна вичікувальна консолідація, оскільки реакція Ізраїлю визначить, чи може виникнути ширший регіональний конфлікт, який може суттєво вплинути на постачання нафти", - сказав ринковий стратег IG Єп Джун Ронг.

"Наразі, короткострокова слабкість цін на нафту може відображати певні очікування того, що напруженість все ще може бути стримана, і що інші ключові виробники нафти, такі як Саудівська Аравія, можуть втрутитися, щоб пом'якшити будь-який глобальний шок у постачанні", - додав Єп.

У Китаї, найбільшому світовому імпортері нафти, економіка в першому кварталі зростала швидше, ніж очікувалося, але кілька березневих показників, включаючи інвестиції в нерухомість, роздрібні продажі та промислове виробництво, показали, що попит на внутрішньому ринку залишається слабким, що негативно впливає на загальний імпульс.

"Крім того, збільшення запасів сирої нафти в США за одну ніч і змішаний набір економічних даних з Китаю також викликають певні застереження, поряд з короткостроковою перекупленістю технічних індикаторів, що спонукає до певної фіксації прибутку", - сказав Йеп.

Запаси сирої нафти в США зросли минулого тижня більше, ніж очікували аналітики, опитані агентством Reuters, згідно з даними Американського інституту нафти, опублікованими у вівторок. Офіційні дані Управління енергетичної інформації, статистичного підрозділу Міністерства енергетики США, будуть опубліковані в середу о 16:30 EET.

На Близькому Сході третє засідання військового кабінету Ізраїлю, заплановане на вівторок для прийняття рішення щодо відповіді на першу в історії пряму атаку Ірану, було перенесено на середу, оскільки західні союзники очікують швидких нових санкцій проти Тегерана, щоб утримати Ізраїль від серйозної ескалації.

Аналітики, однак, не очікують, що безпрецедентний ракетний і безпілотний удар Ірану по Ізраїлю призведе до різких санкцій щодо експорту іранської нафти з боку адміністрації Байдена через побоювання підвищення цін на нафту і роздратування найбільшого покупця - Китаю.

"Санкції вже діють, питання в тому, що вони не були суворо дотримані протягом останніх кількох років. І велике питання полягає в тому, чи будуть вони застосовуватися більш суворо зараз", - зазначають аналітики ING у своїй записці для клієнтів.