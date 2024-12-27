За п'ять днів до кінця року в Україні не затверджено 77 місцевих бюджетів. Найбільше - у Запорізькій та Київській областях

Станом на 26 грудня наявна інформація щодо затвердження 1520 місцевих бюджетів, що становить 95% від їх загальної кількості (1597).

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу, всі місцеві бюджети мали затвердити до 25 грудня (включно) року, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, затверджено:

* 24 обласні бюджети та бюджет міста Києва;

* 114 районних бюджети (не затверджено - 5);

* 1369 бюджетів територіальних громад (не затверджено - 69);

* 12 бюджетів районів у містах (не затверджено - 3)

У Мінфіні зауважили, що у повному обсязі затверджено місцеві бюджети Волинської, Дніпропетровської, Миколаївської та Харківської областей. Водночас найбільше бюджетів не затверджено вчасно у Запорізькій (23,3%), Київській (11,7%) та Сумській (10,5%) областях.

Відтак міністерство закликає органи місцевого самоврядування пришвидшити процес затвердження місцевих бюджетів, щоб забезпечити повноцінне функціонування закладів бюджетної сфери та безперервність надання ними послуг споживачам.

Як повідомлялося, доходи загального фонду місцевих бюджетів (без міжбюджетних трансфертів) у січні-вересні 2024 року становили 323,8 млрд грн, що на 4,4% або на 15 мільярдів гривень менше, ніж за аналогічний період минулого року. На зменшення надходжень вплинуло рішення забрати у місцевих бюджетів так званий "військовий ПДФО", але інші надходження місцевих бюджетів зросли.