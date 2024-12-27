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Субсидію на оренду житла для переселенців поширено на всю територію України - Мінсоцполітики
Кабінет Міністрів поширив на всю територію України субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб, призначення якої розпочнеться з кінця січня 2025 року.
"З початку війни одним з найболючіших питань для всіх ВПО залишається питання житла. Щоб допомогти вирішити його, уряд розробив низку інструментів, серед яких можливість скористатися субсидією на оренду житла. Сьогодні уряд прийняв постанову, завдяки якій набагато більша кількість внутрішньо переміщених осіб зможе скористатися такою субсидією", - йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики.
Зокрема, скористатися субсидією на оренду житла зможуть переселенці, які перемістилися в будь-який регіон, підконтрольний уряду України, за умови, що фінансово-майновий стан сім'ї відповідає критеріям постанови (раніше дія субсидії поширювалася тільки на дев'ять областей).
Також право на субсидію матимуть сім'ї, які орендують житло, і витрачають на оренду понад 20% своїх сукупних доходів (раніше планувалося, що цей поріг становитиме 30% від доходів).
У відомстві нагадали, що субсидію на оренду житла для переселенців призначатимуть за аналогією з житловою субсидією, а її розмір розраховуватимуть індивідуально для кожної сім'ї.
"На розмір впливатиме рівень доходу родини, кількість членів сім'ї та вартість оренди житла. Новий механізм враховує, що вартість оренди суттєво відрізняється не тільки в різних регіонах, а й у великих містах і невеликих селах", - додали в міністерстві.
Водночас у Мінсоцполітики наголосили, що ключовим інструментом такої програми є наявність офіційного договору оренди з власником житла.
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