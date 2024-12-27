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Міноборони розробило методику здійснення децентралізованих закупівель для військових частин
17:48 27.12.2024 |
Департамент політики закупівель Міністерства оборони України розробив методичні рекомендації щодо здійснення децентралізованих закупівель у військових частинах, повідомляє телеграм-канал Міноборони в п'ятницю.
Як повідомляють у Міноборони, ключовими аспектами рекомендацій є: чіткий алгоритм планування, проведення та супровід закупівель відповідно до законодавства; методи розрахунку вартості для точного бюджетування; єдині підходи до перевірки контрагентів на ризики та відповідність критеріям доброчесності; прозорість документації через електронну систему закупівель.
"Нові рекомендації створені з метою оптимізації та уніфікації процедур закупівель, що є критично важливим в умовах повномасштабного вторгнення. Документ визначає послідовність основних етапів закупівельного процесу: від планування потреб до укладення контрактів, забезпечення прозорості розрахунків та виконання угод", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.
Зазначено, що децентралізація закупівель - один з пріоритетів у Стратегічному огляді оборонних закупівель Україна-НАТО.
Раніше міністр оборони України Рустем Умєров схвалив введення штатної посади уповноваженого із закупівель у військових частинах.
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