Міноборони розробило методику здійснення децентралізованих закупівель для військових частин

Департамент політики закупівель Міністерства оборони України розробив методичні рекомендації щодо здійснення децентралізованих закупівель у військових частинах, повідомляє телеграм-канал Міноборони в п'ятницю.

Як повідомляють у Міноборони, ключовими аспектами рекомендацій є: чіткий алгоритм планування, проведення та супровід закупівель відповідно до законодавства; методи розрахунку вартості для точного бюджетування; єдині підходи до перевірки контрагентів на ризики та відповідність критеріям доброчесності; прозорість документації через електронну систему закупівель.

"Нові рекомендації створені з метою оптимізації та уніфікації процедур закупівель, що є критично важливим в умовах повномасштабного вторгнення. Документ визначає послідовність основних етапів закупівельного процесу: від планування потреб до укладення контрактів, забезпечення прозорості розрахунків та виконання угод", - зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Зазначено, що децентралізація закупівель - один з пріоритетів у Стратегічному огляді оборонних закупівель Україна-НАТО.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров схвалив введення штатної посади уповноваженого із закупівель у військових частинах.