На посилення захисту енергосистеми спрямували понад 10 мільярдів - Шмигаль

На посилення захисту енергосистеми спрямовано понад 10 мільярдів гривень, заявляє Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Як передає Укрінформ, про це Шмигаль повідомив у Телеграмі.

Він відвідав у Запоріжжі енергетичний об'єкт, який був пошкоджений внаслідок російського удару.

"Енергетична інфраструктура постійно перебуває під російським обстрілом. Особливо страждають прифронтові регіони. Задля мінімізації пошкоджень ми реалізуємо проєкти будівництва систем захисту навколо енергооб'єктів. Це пріоритетне завдання для кожного регіону", - зазначив Шмигаль.

За його словами, уряд спрямував на посилення захисту енергосистеми понад 10 мільярдів гривень.

Як повідомляв Укрінформ, НЕК "Укренерго" отримала 86 млн євро від Європейського інвестиційного банку. Кошти будуть спрямовані на будівництво антидронового захисту на ключових підстанціях системи передачі електроенергії.