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Україна отримала $485 млн від США й Світового банку в межах проєкту PEACE in Ukraine - Шмигаль

 

Україна отримала $485 млн від США й Світового банку в межах проєкту PEACE in Ukraine, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Із них $465 млн виділили Сполучені Штати через USAID. Ще 20 млн надійшли від Світового банку", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, залучені кошти спрямують на компенсацію соціальних і гуманітарних видатків державного бюджету.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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