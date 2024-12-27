Україна отримала $485 млн від США й Світового банку в межах проєкту PEACE in Ukraine - Шмигаль

Міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв заявив, що свідчення очевидців та пробоїни у фюзеляжі літака "Азербайджанських авіаліній", який розбився у Казахстані, свідчать про зовнішнє втручання, а тип зброї, з якої було скоїне втручання.