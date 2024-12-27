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Україна отримала $485 млн від США й Світового банку в межах проєкту PEACE in Ukraine - Шмигаль
17:15 27.12.2024 |
Україна отримала $485 млн від США й Світового банку в межах проєкту PEACE in Ukraine, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Із них $465 млн виділили Сполучені Штати через USAID. Ще 20 млн надійшли від Світового банку", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.
За його словами, залучені кошти спрямують на компенсацію соціальних і гуманітарних видатків державного бюджету.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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