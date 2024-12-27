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Мінекономіки назвало індустріальні парки, які отримали гроші з бюджету у 2024 році

17:11 27.12.2024 |

Економіка

 

Україна протягом 2024 року інвестувала 1,13 млрд грн державних коштів у 15 індустріальних парків. Про це повідомило Міністерство економіки.

За словами першої віцепрем'єр-міністерки Юлії Свириденко, на території цих парків працюють або скоро працюватимуть близько 25 підприємств у різних галузях (агроперероблювання, деревообробка, машинобудування тощо). "Розрахунки показують, що кожна вкладена державою гривня залучатиме від п'яти до шести гривень приватних інвестицій", - сказала вона.

Станом на кінець грудня 13 із 15 заявників вже отримали гроші в розмірі 925,05 млн грн, а ще два індустріальні парки отримають фінансування на початку 2025 року.

Назва паркуОбластьПроєктиСума підтримки
КоростеньЖитомирськаБудівництво під'їзної дороги83,57 млн грн
БФ ТЕРМІНАЛЗакарпатськаБудівництво залізничної під'їзної колії, ЛЕП 110 кВ, ПС 110/10 кВ, реконструкція ВРУ 110 кВ137,977 млн грн
Захід РесурсЛьвівськаБудівництво побутової каналізації15,09 млн грн
ХмельницькийХмельницькаБудівництво мереж водопостачання, каналізації, електропостачання, РП 10 кB, реконструкція дороги51,43 млн грн
Ковель ПортоВолинськаПримикання та реконструкція залізничної під'їзної колії69,822 млн грн
Біла ЦеркваКиївськаБудівництво мереж водопостачання, водовідведення, електромереж, ремонт доріг77,531 млн грн
Біла Церква 2КиївськаБудівництво мереж водопостачання, водовідведення та електромереж65,681 млн грн
ВінІндастріВінницькаБудівництво та капітальний ремонт доріг52,91 млн грн
Місто СклаКиївськаБудівництво електричних мереж 10 кВ26,3 млн грн
СигнівкаЛьвівськаБудівництво мереж водопостачання, каналізації, електропостачання, реконструкція насосної станції114,927 млн грн
ФРЕНДЛІ ВІНД ТЕХНОЛОДЖІЗакарпатськаПриєднання до електричних мереж14,54 млн грн
Буча Техно ГарденКиївськаБудівництво заїздів-виїздів, доріг, мереж газо- та електропостачання150 млн грн
КИТКиївськаПриєднання до електричних мереж2,28 млн грн
INNOVATION FORPOSTДніпропетровськаБудівництво ПС 150/10 кВ150 млн грн
Вінницький індустріальний паркВінницькаБудівництво внутрішніх проїздів115,897 млн грн

Фінансування здійснюється на умовах співфінансування. Звичайна схема - 50% держава (до 150 млн грн) і 50% власні кошти, для деокупованих територій - 80% держава і 20% власні кошти.

В Україні зараз зареєстровано 99 індустріальних парків у всій країні. Для учасників парків передбачені податкові пільги, включно зі звільненням від імпортного мита на обладнання та податку на прибуток на 10 років за умови реінвестування.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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