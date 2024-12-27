Мінекономіки назвало індустріальні парки, які отримали гроші з бюджету у 2024 році

Україна протягом 2024 року інвестувала 1,13 млрд грн державних коштів у 15 індустріальних парків. Про це повідомило Міністерство економіки.
За словами першої віцепрем'єр-міністерки Юлії Свириденко, на території цих парків працюють або скоро працюватимуть близько 25 підприємств у різних галузях (агроперероблювання, деревообробка, машинобудування тощо). "Розрахунки показують, що кожна вкладена державою гривня залучатиме від п'яти до шести гривень приватних інвестицій", - сказала вона.
Станом на кінець грудня 13 із 15 заявників вже отримали гроші в розмірі 925,05 млн грн, а ще два індустріальні парки отримають фінансування на початку 2025 року.
|Назва парку
|Область
|Проєкти
|Сума підтримки
|Коростень
|Житомирська
|Будівництво під'їзної дороги
|83,57 млн грн
|БФ ТЕРМІНАЛ
|Закарпатська
|Будівництво залізничної під'їзної колії, ЛЕП 110 кВ, ПС 110/10 кВ, реконструкція ВРУ 110 кВ
|137,977 млн грн
|Захід Ресурс
|Львівська
|Будівництво побутової каналізації
|15,09 млн грн
|Хмельницький
|Хмельницька
|Будівництво мереж водопостачання, каналізації, електропостачання, РП 10 кB, реконструкція дороги
|51,43 млн грн
|Ковель Порто
|Волинська
|Примикання та реконструкція залізничної під'їзної колії
|69,822 млн грн
|Біла Церква
|Київська
|Будівництво мереж водопостачання, водовідведення, електромереж, ремонт доріг
|77,531 млн грн
|Біла Церква 2
|Київська
|Будівництво мереж водопостачання, водовідведення та електромереж
|65,681 млн грн
|ВінІндастрі
|Вінницька
|Будівництво та капітальний ремонт доріг
|52,91 млн грн
|Місто Скла
|Київська
|Будівництво електричних мереж 10 кВ
|26,3 млн грн
|Сигнівка
|Львівська
|Будівництво мереж водопостачання, каналізації, електропостачання, реконструкція насосної станції
|114,927 млн грн
|ФРЕНДЛІ ВІНД ТЕХНОЛОДЖІ
|Закарпатська
|Приєднання до електричних мереж
|14,54 млн грн
|Буча Техно Гарден
|Київська
|Будівництво заїздів-виїздів, доріг, мереж газо- та електропостачання
|150 млн грн
|КИТ
|Київська
|Приєднання до електричних мереж
|2,28 млн грн
|INNOVATION FORPOST
|Дніпропетровська
|Будівництво ПС 150/10 кВ
|150 млн грн
|Вінницький індустріальний парк
|Вінницька
|Будівництво внутрішніх проїздів
|115,897 млн грн
Фінансування здійснюється на умовах співфінансування. Звичайна схема - 50% держава (до 150 млн грн) і 50% власні кошти, для деокупованих територій - 80% держава і 20% власні кошти.
В Україні зараз зареєстровано 99 індустріальних парків у всій країні. Для учасників парків передбачені податкові пільги, включно зі звільненням від імпортного мита на обладнання та податку на прибуток на 10 років за умови реінвестування.