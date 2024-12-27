Мінекономіки назвало індустріальні парки, які отримали гроші з бюджету у 2024 році

Україна протягом 2024 року інвестувала 1,13 млрд грн державних коштів у 15 індустріальних парків. Про це повідомило Міністерство економіки.

За словами першої віцепрем'єр-міністерки Юлії Свириденко, на території цих парків працюють або скоро працюватимуть близько 25 підприємств у різних галузях (агроперероблювання, деревообробка, машинобудування тощо). "Розрахунки показують, що кожна вкладена державою гривня залучатиме від п'яти до шести гривень приватних інвестицій", - сказала вона.

Станом на кінець грудня 13 із 15 заявників вже отримали гроші в розмірі 925,05 млн грн, а ще два індустріальні парки отримають фінансування на початку 2025 року.

Назва парку Область Проєкти Сума підтримки Коростень Житомирська Будівництво під'їзної дороги 83,57 млн грн БФ ТЕРМІНАЛ Закарпатська Будівництво залізничної під'їзної колії, ЛЕП 110 кВ, ПС 110/10 кВ, реконструкція ВРУ 110 кВ 137,977 млн грн Захід Ресурс Львівська Будівництво побутової каналізації 15,09 млн грн Хмельницький Хмельницька Будівництво мереж водопостачання, каналізації, електропостачання, РП 10 кB, реконструкція дороги 51,43 млн грн Ковель Порто Волинська Примикання та реконструкція залізничної під'їзної колії 69,822 млн грн Біла Церква Київська Будівництво мереж водопостачання, водовідведення, електромереж, ремонт доріг 77,531 млн грн Біла Церква 2 Київська Будівництво мереж водопостачання, водовідведення та електромереж 65,681 млн грн ВінІндастрі Вінницька Будівництво та капітальний ремонт доріг 52,91 млн грн Місто Скла Київська Будівництво електричних мереж 10 кВ 26,3 млн грн Сигнівка Львівська Будівництво мереж водопостачання, каналізації, електропостачання, реконструкція насосної станції 114,927 млн грн ФРЕНДЛІ ВІНД ТЕХНОЛОДЖІ Закарпатська Приєднання до електричних мереж 14,54 млн грн Буча Техно Гарден Київська Будівництво заїздів-виїздів, доріг, мереж газо- та електропостачання 150 млн грн КИТ Київська Приєднання до електричних мереж 2,28 млн грн INNOVATION FORPOST Дніпропетровська Будівництво ПС 150/10 кВ 150 млн грн Вінницький індустріальний парк Вінницька Будівництво внутрішніх проїздів 115,897 млн грн

Фінансування здійснюється на умовах співфінансування. Звичайна схема - 50% держава (до 150 млн грн) і 50% власні кошти, для деокупованих територій - 80% держава і 20% власні кошти.

В Україні зараз зареєстровано 99 індустріальних парків у всій країні. Для учасників парків передбачені податкові пільги, включно зі звільненням від імпортного мита на обладнання та податку на прибуток на 10 років за умови реінвестування.