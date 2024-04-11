Нафта продовжує зростати на ескалації напруженості на Близькому Сході

Ціни на нафту продовжили зростання в четвер після того, як напередодні зросли на долар за барель, оскільки інвестори готувалися до загострення кризи на Близькому Сході, до якої може бути залучений Іран, третій за величиною виробник нафти в ОПЕК.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:25 EET зросли на 30 центів, або на 0,3%, до 90,78 долара за барель, в той час як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 25 центів, або на 0,3%, до 86,46 долара за барель.

Обидва контракти виросли більш ніж на 1% на попередній сесії після того, як три сини лідера ХАМАС були вбиті в результаті ізраїльського авіаудару в Газі, що посилило занепокоєння, що переговори про припинення вогню між двома сторонами можуть зайти в глухий кут. На початку цього тижня Ізраїль і ХАМАС розпочали новий раунд переговорів у війні в Газі, яка триває вже понад півроку, але ці переговори не привели до жодної домовленості.

"Ціни залишаються чутливими до геополітичних подій на Близькому Сході, і учасники ринку враховують в ціні ризики перебоїв з поставками, якщо напруженість затягнеться надовго", - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

"Це допомагає компенсувати певні настрої щодо зниження ризиків протягом ночі, оскільки ринки переоцінюють свої процентні очікування, щоб врахувати червневе зниження ставок і те, що ставки залишатимуться високими до вересня", - додав Єп, маючи на увазі процентні ставки в США.

Більш високі ставки протягом тривалого часу можуть сповільнити економічне зростання і придушити попит на нафту.

Протокол засідання Федеральної резервної системи США показав, що чиновники стурбовані тим, що прогрес у боротьбі з інфляцією міг зупинитися, і для приборкання інфляції в найбільшій економіці світу знадобиться більш тривалий період жорсткої монетарної політики.

Інвестори, які раніше очікували зниження ставки в червні, тепер вважають вересень більш вірогідним часом для початку циклу пом'якшення після того, як споживча інфляція втретє поспіль виявилася вищою, ніж прогнозувалося.

Йеп додав, що тенденція до зростання нафти може зберегтися, оскільки геополітична ситуація на Близькому Сході залишається складною.

Регіон перебуває в стані готовності до можливої відплати Ірану за ймовірний авіаудар Ізраїлю по посольству Ірану в Сирії на початку місяця. У середу агентство Bloomberg повідомило, що США і їхні союзники вважають, що великі ракетні удари або удари безпілотників з боку Ірану або його маріонеток по Ізраїлю неминучі.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив міністру оборони Ізраїлю Йоаву Галланту, що Сполучені Штати будуть разом з Ізраїлем протистояти будь-яким загрозам з боку Ірану, повідомив Державний департамент США пізніше в середу.

"Ринок все більше стурбований тим, що війна між Ізраїлем і ХАМАС може розгорітися на всьому Близькому Сході, що поставить під загрозу постачання нафти", - говорить аналітик ANZ Деніел Хайнс.

Нафтові трейдери також чекатимуть на щомісячний звіт про ринок нафти від Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), який вийде пізніше в четвер, і звіт про ринок нафти від Міжнародного енергетичного агентства, який вийде в п'ятницю.