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Нафта стабільна, оскільки занепокоєння щодо Близького Сходу компенсували нарощування запасів нафти в США
08:54 10.04.2024 |
Ціни на нафту мало змінилися в середу після двох днів втрат поспіль, оскільки тупикова ситуація в переговорах про припинення вогню в Газі відновила невизначеність щодо безпеки поставок з Близького Сходу, компенсувавши більше, ніж очікувалося, зростання запасів нафти в США.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:30 EET помірно зросли до $89,49 за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 8 центів до $85,31.
Ціни на обидва еталони залишаються нижчими приблизно на 1,8% з кінця минулого тижня, незважаючи на геополітичну напруженість на Близькому Сході, викликану перспективою того, що війна Ізраїлю в Газі триватиме довше і втягне в неї більше країн.
"Частково це пов'язано зі зростанням цін на сиру нафту на початку цього тижня через сподівання на припинення вогню в Газі і збільшення запасів у США", - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG в Сінгапурі.
У вівторок ХАМАС заявив, що пропозиція Ізраїлю про припинення вогню у війні в Газі не відповідає вимогам палестинських бойовиків, але він вивчить цю пропозицію і надасть свою відповідь посередникам.
Якщо конфлікт продовжиться, він загрожує залученням інших країн регіону, зокрема, Ірану, який підтримує ХАМАС і є третім за величиною виробником нафти в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).
Тим часом запаси нафти в США минулого тижня зросли на 3,03 млн барелів, згідно з даними Американського інституту нафти, які наводять джерела на ринку. Аналітики очікували, що запаси зростуть приблизно на 2,4 млн барелів.
Офіційні дані по запасах нафти від уряду США будуть опубліковані о 14:30 за Гринвічем.
Однак, за словами Сикамор з IG, всі ризики залишаються в бік зростання.
"Будь-що, від більш холодного, ніж очікувалося, індексу споживчих цін в США сьогодні ввечері до чергової атаки українських безпілотників на російську нафтову інфраструктуру і реакції Ірану після того, як Ізраїль вбив двох його генералів в Сирії минулого тижня, більш ніж здатне відновити висхідний тренд", - додав він.
Окремо уряд підвищив прогноз видобутку сирої нафти в США, очікуючи збільшення на 280 000 барелів на добу до 13,21 млн барелів на добу в 2024 році, що на 20 000 барелів на добу більше, ніж у попередньому прогнозі Управління енергетичної інформації США (EIA).
Водночас, EIA заявила, що очікує, що ціни на нафту марки Brent в середньому становитимуть $88,55 за барель у 2024 році, порівняно з попереднім прогнозом на рівні $87 за барель.
У вівторок і Brent, і WTI впали більш ніж на 1%, оскільки в Каїрі тривали переговори між Ізраїлем і ХАМАС про припинення вогню.
Командувач військово-морських сил Революційної гвардії Ірану заявив, що вони можуть закрити Ормузьку протоку, якщо вважатимуть це за необхідне. Через протоку щодня проходить близько п'ятої частини світового споживання нафти.
Туреччина заявила, що обмежить експорт різних продуктів, в тому числі авіаційного палива, до Ізраїлю, поки не буде припинено вогонь. Ізраїль заявив, що відповість власними обмеженнями.
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