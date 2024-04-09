Дизель знову охопила цінова гойдалка

З початку квітня ціни на дизельне пальне змінювалися різноспрямовано. Якщо 3 квітня вартість зростала під впливом зовнішнього ринку, то вже 8 квітня значний профіцит ресурсу змусив ціни розвернутися.

З 28 березня по 5 квітня європейські котирування ДП зросли у середньому на $47/т, або 1,85 грн/л. У двотижневій динаміці ціни зросли на $36/т (1,42 грн/л).

Ще одним чинником, який впливає на ціноутворення ресурсу, є валютний курс. Наприкінці минулого тижня гривня почала укріплюватись, і на 8 квітня курс становив 39,3 грн/$, на 0,15 грн/$ нижче, ніж 1 квітня.

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», протягом тижня середня вартість дизельного пального на українському ринку зросла на 0,85 грн/л, до 46,37 грн/л.

Зміну цінового тренду на початку цього тижня обумовлено значним профіцитом ДП на півдні й діями окремих трейдерів, які відверто демпінгували. Зі слів імпортерів, такі компанії продавали ресурс зі збитками, втрачаючи іноді 1 грн/л.

«Сьогодні (8 квітня - ek) компанії розпродують ресурс, який зайшов наприкінці минулого тижня. А його багато», - розповів один з імпортерів.

Така «прибутковість» на ринку призвела до зниження кількості імпортерів дизельного пального в березні на 56 компаній - до 193. Це найнижчий показник із червня 2022 року.

«За такого попиту, як зараз, ті обсяги дизелю, які на цей час продовжують надходити, профіцитні», - зазначив один із трейдерів на півдні.

Водночас в одній із великих паливних компаній розповіли, що попит на дрібногуртові партії дизелю з боку аграріїв зріс на 15-20%, а ось у роздробі залишився без змін.

Але відчути попит змогли не всі компанії.

«Пропозицій на ринку багато і ціни різні. Тому непогані продажі тільки у тих, хто торгує дешево, але як вони формують цю ціну, залишається загадкою», - розповів один із трейдерів.

Якщо порівнювати споживання ДП за напрямками захід-південь, то на півдні попит був кращим.

«На заході довше тримався холод, та й ціна на півдні приваблива», - зазначили в одній із компаній.

Станом на 8 квітня на заході вартість дизелю не змінилася порівняно з кінцем минулого тижня і становить 45,60-47 грн/л, а на півдні діапазон з 44,20-45,50 грн/л знизився до 43,70-44,90 грн/л. Якщо враховувати вартість доставки ДП з дунайських базисів, наприклад, до Львова, то західним компаніям ресурс з найнижчою ціновою пропозицією вийде близько 45,80 грн/л. Разом з тим ціна на дизель від західних трейдерів у Львові становить 45,90-46,75 грн/л.

У першу трійку гравців з найнижчою ціною на дунайських базисах входять «Укройлпродукт» (43,70 грн/л), «Ексон ЮК» (43,90 грн/л), «Паралель» (43,80 грн/л), на заході - «Мартін Трейд» (45,60 грн/л), УНТК (45,70 грн/л) і GTS Trading (45,75 грн/л).

Постачання

Минулого тижня середньодобове постачання пального знизилося на 25%, до 13,6 тис. т. У місячній динаміці теж фіксується зменшення обсягів імпорту з 15,1 тис. т у лютому до 13,4 тис. т у березні.

Усупереч складній ситуації на польсько-українському кордоні, з 25 по 31 березня автомобільні відвантаження ДП з Польщі й Литви зросли на 69% і 44% відповідно.

Зазначимо, що державний литовський виробник пального Orlen Lietuva анонсував на наступний тиждень збільшення премій на дизель на $40/т. Українські імпортери одразу відреагували на це. Наприклад, на своєму telegram-каналі компанія «УНТК» в кінці тижня попередила своїх клієнтів про збільшення вартості ДП заводу приблизно на 2 грн/л.

Постачання ресурсу бензовозами з півдня минулого тижня знизилися. Імпорт автомобільних партій дизельного пального з Румунії й Болгарії скоротився на 32% і 3% відповідно, до 0,79 тис. т і 0,11 тис. т.

«Відвантаження пального бензовозами з Румунії відбувається в штатному режимі. Жодних труднощів не виникає», - зазначив один із трейдерів.

З 25 по 31 березня в 1,6 раза знизилося постачання пального залізничним транспортом. Відвантаження з Румунії й Польщі залізницею скоротилося на 65% і 31% відповідно. А ось із Литви - збільшилося на 61%.

Зазначимо, що імпортери вперше цього року почали відвантажувати на український ринок пальне з Грузії походження Туркменістану й Азербайджану. Постачання розпочалося в третій декаді березня і за обсягами становило 5,7 тис. т. Згідно з інформацією, отриманою на ринку, ще один імпортер чекає на партію туркменського дизелю.

«Ми теж розглядаємо закупівлю цього дизелю, ціна на нього досить приваблива», - зазначив один із трейдерів з півдня.