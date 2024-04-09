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Ціни на нафту зростають, оскільки надії на припинення вогню на Близькому Сході згасають
08:30 09.04.2024 |
Ціни на нафту зросли у вівторок після того, як зменшилися надії на те, що переговори між Ізраїлем і ХАМАС приведуть до припинення вогню в Газі і послаблять напруженість на Близькому Сході.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:30 EET зросли на 28 центів до 90,66 доларів за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 21 цент до 86,64 долара.
Новий раунд переговорів про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС в Каїрі завершив багатосесійне ралі в понеділок, що призвело до першого за п'ять сесій падіння Brent і першого за сім сесій падіння WTI в очікуванні послаблення геополітичних ризиків.
Але потім прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив в понеділок, що призначена невизначена дата вторгнення Ізраїлю в анклав Рафах в Газі, "поклавши край надіям, які ненадовго охопили ринок вчора, що геополітична напруженість в регіоні може ослабнути", - написав Тоні Сікамор, ринковий аналітик з IG, в своїй записці.
Рано у вівторок ХАМАС заявив, що пропозиція Ізраїлю, яку він отримав від катарських і єгипетських посередників, не відповідає жодній з вимог палестинських угруповань. Але ХАМАС заявив, що вивчить пропозицію, перш ніж відповісти посередникам.
Ринок продовжує зважувати ризик перебоїв у постачанні нафти. Відповідь Ірану на ймовірний напад Ізраїлю на його консульство в Сирії "може втягнути нафтовий ринок у конфлікт, після того, як він майже не постраждав від нападу ХАМАСу на Ізраїль", - зазначають аналітики ANZ у своїй записці для клієнтів.
Минулого тижня Тегеран заявив, що буде мстити після авіаудару, в результаті якого загинули два його генерали і п'ять військових радників в Дамаску, хоча Ізраїль не взяв на себе відповідальність за напад.
"Позитивна премія за геополітичний ризик дійсно підтримує поточну середньострокову висхідну фазу нафтового тренду", - сказав Келвін Вонг, старший ринковий аналітик OANDA в Сінгапурі.
Тим часом, на думку аналітиків ANZ, більш широкі фундаментальні фактори підтримують ціни. Попит на паливо в Індії досяг рекордного рівня в 2024 фінансовому році завдяки зростанню споживання бензину і авіаційного палива, свідчать дані, опубліковані в понеділок. Очікується, що поліпшення виробничої активності в Китаї, про яке було оголошено минулого тижня, сприятиме зростанню попиту на паливо.
Цього тижня ринок буде стежити за даними по інфляції в США і Китаї, щоб отримати подальші сигнали про економічний курс двох найбільших світових споживачів нафти.
В Америці мексиканська державна нафтова компанія Pemex заявила, що скоротить експорт нафти на 330 000 барелів на добу, щоб більше постачати на внутрішні нафтопереробні заводи, що на третину зменшить пропозицію для американських, європейських та азійських покупців компанії.
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