Ціни на нафту падають другий день поспіль на тлі зростання запасів нафти в США

Ціни на нафту в середу падають другий день поспіль після повідомлення про те, що запаси нафти в США, найбільшому споживачі нафти у світі, зросли, а також на тлі ознак того, що основні виробники навряд чи змінять свою політику видобутку на технічній нараді наступного тижня.

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 74 центи, або на 0,9%, до 85,51 долара за барель станом на 04:20 за Гринвічем. Термін дії травневого контракту закінчується в четвер, а більш активно торгуваний червневий контракт знизився на 68 центів, або 0,8%, до 84,95 долара.

Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в травні подешевшали на 64 центи, або на 0,8%, до 80,98 долара.

Цього тижня ціни знизилися після того, як минулого тижня вони досягли максимуму з жовтня, і залишаються приблизно на 3% вище середньої ціни закриття в перший тиждень березня.

"Різке зростання запасів нафти в США та очікування можливої бездіяльності ОПЕК+ щодо політики видобутку призвели до подальшого зниження цін на нафту на сьогоднішній сесії, оскільки фіксація прибутку прискорюється після сильного ралі в середині березня", - сказав Джун Ронг Єап, ринковий стратег IG в Сінгапурі.

Запаси сирої нафти в США зросли на 9,3 млн барелів за тиждень, що закінчився 22 березня, згідно з даними Американського інституту нафти, опублікованими у вівторок, повідомляють джерела на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти. Запаси дистилятів також зросли на 531 000 барелів.

Запаси бензину, однак, впали на 4,4 млн барелів.

Офіційні урядові дані будуть опубліковані в середу о 10:30 за східним часом (14:30 за Гринвічем).

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) і союзників на чолі з Росією, також відома як ОПЕК+, навряд чи внесе будь-які зміни в політику видобутку нафти до повноцінної зустрічі міністрів у червні, повідомили Reuters три джерела в ОПЕК+ напередодні зустрічі наступного тижня.

Група проведе онлайн-засідання свого Спільного моніторингового комітету на рівні міністрів 3 квітня, щоб проаналізувати стан ринку та виконання країнами-членами заходів зі скорочення видобутку нафти.

Раніше цього місяця члени ОПЕК+ домовилися продовжити скорочення видобутку нафти на 2,2 млн барелів на добу до кінця червня.

Росія наказала компаніям скоротити видобуток, щоб досягти запланованих показників, повідомило в понеділок агентство Reuters, а Міністерство нафти Іраку заявило 18 березня, що скоротить експорт, щоб компенсувати перевищення квот на видобуток нафти.

Оголосивши про ці скорочення, було поставлено під сумнів здатність ОПЕК та ОПЕК+ дотримуватись своїх зобов'язань щодо скорочення видобутку нафти. Згідно з опитуванням Reuters, у лютому ОПЕК перевищила свої цілі на 190 000 барелів на добу, причому Ірак є одним із виробників, що перевищили квоти.

Підкреслюючи, що Ірак є одним з членів ОПЕК+, які визнали перевиробництво в останні місяці, аналітики ANZ у своєму звіті в середу зазначили, що "трейдери також спостерігають за членами ОПЕК на предмет будь-яких ознак того, що вони можуть змінити свою позицію щодо квот на видобуток".