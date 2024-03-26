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АНАЛІТИКА

Торги нафтою майже не змінилися, оскільки ринки зважують скорочення поставок з Росії на тлі ослаблення долара

 

Ціни на нафту мало змінилися у вівторок після зростання на попередній сесії, оскільки інвестори більш неоднозначно сприйняли втрату російських нафтопереробних потужностей після нещодавніх атак з боку України, хоча дещо слабший долар США надав деяку підтримку.

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent о 07:41 EET виросли на 7 центів до $86,82 за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) - на 6 центів до $82,01 за барель.

Brent подорожчала на 1,5% на сесії в понеділок, а WTI - на 1,6% після того, як уряд Росії наказав компаніям скоротити видобуток у другому кварталі, щоб досягти цільового рівня в 9 мільйонів барелів на добу (барелів на добу), щоб виконати зобов'язання перед групою споживачів ОПЕК+.

Росія, яка входить до трійки найбільших світових виробників нафти і є одним з найбільших експортерів нафтопродуктів, також бореться з нещодавніми атаками на її нафтопереробні заводи з боку України, які, за словами аналітиків Goldman Sachs, вивели з ладу близько 900 000 барелів на добу, можливо, на кілька тижнів, а в деяких випадках навіть назавжди.

"Вплив перебоїв у нафтопереробці на ціни на нафту неоднозначний: "ведмежий" ефект від зниження попиту на нафтопереробні заводи і "бугаєвий" ефект від потенційного скорочення експорту нафти з Росії", - зазначають аналітики у своїй замітці.

Після атаки українського безпілотника в суботу російська нафтовидобувна компанія "Роснефть" зупинила установку потужністю 70 000 барелів на добу на Куйбишевському нафтопереробному заводі в Самарі.

Хоча наслідки атак і російських скорочень здавалися незрозумілими, дещо слабший долар США порівняно з попередньою сесією дещо підтримав ціни.

Слабший долар, як правило, здешевлює купівлю нафти в інших валютах, що може сприяти загальному зростанню попиту.

"Долар США може продовжувати стикатися з негативним тиском, оскільки очікується, що ФРС знизить ставки пізніше цього року, що потенційно є "бугаєвим" фактором для цін на нафту", - зазначила незалежний ринковий аналітик Тіна Тенг (Tina Teng).

Зростання геополітичних премій на тлі конфлікту між Ізраїлем і Газою також сприяло зростанню цін, хоча негайний вплив на постачання в регіоні Близького Сходу ще належить побачити.

Позитивна премія за геополітичний ризик, оскільки немає явного прориву в перемир'ї між Ізраїлем і ХАМАС, залишається ключовим фактором підтримки цін на нафту на даному етапі, вважає старший ринковий аналітик OANDA Келвін Вонг .

За матеріалами: investing.com
 

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