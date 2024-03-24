Постачання дизелю відновилось

Легкий голод в середині березня швидко минув. Трейдери зазначають, що продажі йдуть важче, оскільки на ринок надійшло кілька великих партій палива. В той же час на західному напрямку без змін, нормально продаються тільки вагони, тоді як на авто доводиться зменшувати націнки.

Премії на автомобільні партії дизпального зі східних терміналів Польщі зменшилися приблизно на $5/т порівняно з серединою березня й становлять $70-80/т до котирувань CIF. Трейдери повідомляють про угоди навіть по +$60/т на більш віддалених від польсько-українського кордону нафтобаз.

Реалізація паливовозами зберігається на низькому рівні через великі терміни очікування на кордоні.

«Сталий попит є тільки на залізничні партії. Машинами ми продаємо лише 20% від того, що ми в змозі відвантажувати», - каже менеджер польської компанії.

Втім, на перешкоді зростанню продажів палива в польських компаній стоять не лише фермери й черги на кордонах. Трейдерам з Посполитої доводиться конкурувати з південними постачальниками.

«Один з наших клієнтів відмовився від придбання залізничної партії через те, що на півдні були привабливіші умови», - повідомили в іншій польській компанії.

Залізничні партії дизелю в березні продаються по +90-100/т до котирувань CIF.

На польському ринку попит дизпальне поки що не зростає, але трейдери сподіваються, що промислові й аграрні компанії активізуються у квітні.

Orlen продовжує продавати на 100-150 зл/м3 дешевше від цін приватних компаній, тому має більш міцні позиції на ринку. Протягом тижня базова гуртова ціна дизельного палива в Польщі збільшилася на 50 зл/м3 (+$13/т), до 5241 зл/м3 ($1098/т) через ослаблення курсу злотого. Спред з котируванням CIF збільшився на $15/т.

Компанія Orlen Lietuva 18-23 березня відвантажує дизпальне зі своїх терміналів з націнками +$36-47/т до котирувань CIF. На наступний тиждень, 25-31 березня, премії очікуються в діапазоні +$24-35/т. Зменшення націнок зумовлено падінням котирувань ULSD в першій половині тижня.

Американський дизель з Риги пропонується з націнками +$36-46/т до котирувань CIF.

У Констанці автомобільні партії дизпального продаються по +$70-80/т, залізничні обсяги відвантажуються по +$37-40/т до середземноморських котирувань CIF.

На терміналах Роман й Фундуля продукт пропонується з націнками +$110-120/т та +$95-100/т відповідно. Трейдери повідомляють, що цього тижня дизель з румунських базисів продається не дуже жваво через несприятливі погодні умови в західних регіонах. Про охолодження попиту кажуть і постачальники, які продають паливо південним споживачам.

«На південь днями надійшло багато продукту, тож продажі дещо просіли», - каже один з трейдерів.

Крім того, надходження кількох великих партій очікується на вихідних. На дунайських терміналах автомобільні партії дизелю цього тижня пропонувалися з преміями +$100-110/т до середземноморських котирувань CIF.

Учасники ринку очікують поступового зростання попиту на дизпальне в наступні кілька тижнів. Водночас компанії оцінюють наслідки атак об'єктів енергетичної інфраструктури, що сталися 22 березня. За думкою трейдерів, внаслідок знеструмлення виробництв споживання палива в промисловому сегменті може зменшитися.

