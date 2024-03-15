Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Імпорт пального автотранспортом із Польщі з початку блокади кордону знизився з 70 тис. тонн на місяць до 30 тис. тонн - співзасновник «А-95»

 

Унаслідок блокади польсько-українського кордону імпорт пального з Польщі автотранспортом знизився з 70 тис. тонн до 30 тис. тонн на місяць, повідомив співзасновник консалтингової групи "А-95" Артем Куюн під час експертного огляду української економіки за лютий у Центрі економічної стратегії 14 березня.

"Якщо в середньому через польський кордон до блокади у 2023 році йшло 70 тис. тонн на місяць, наразі це в кращому разі 30 тис. тонн", - сказав він.

За словами експерта, найбільший обсяг пального, починаючи з листопада 2023 року, перейшов із польського на румунський кордон, що пов'язано переважно не з переадресацією товарного потоку з Польщі, а зі зміною джерела закупівель. "І непогано відпрацювала залізниця через Польщу. Це трейдери, які змогли переорієнтуватися, але тут ідеться не лише про обсяг, а й про його мобільність", - зазначив Куюн.

Як він пояснив, пальне, яке перетинає кордон у бензовозі, може дійти до споживача на автозаправці за 4-5 днів, тоді як шлях до споживача через залізничну цистерну може розтягнутися на декілька тижнів.

"Однак нині трейдери адаптувалися, вже відбуваються стабільні постачання, і нову блокаду навіть скраплений газ зустрів без проблем", - констатував експерт.

Він зазначив, що блокада і вимушена зміна логістичних коридорів чинять суттєвий вплив на функціонування ринку пального, проте трейдери у відповідь постійно модернізують і вдосконалюють свої логістичні шляхи та мають у своєму розпорядженні варіанти для підстраховки.

"Напевно, це ефект від 2022 року, коли 80% постачань великого ринку за чотири-п'ять місяців були просто розвернуті на 180 градусів. Ми цікавилися у закордонних колег - таких прецедентів ніхто в історії згадати не може", - резюмував Куюн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,6854
  0,1024
 0,26
EUR
 1
 42,2870
  0,1313
 0,31

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3769  0,12 0,32 38,9050  0,15 0,39
EUR 41,7865  0,26 0,61 42,5873  0,21 0,49

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8000  0,12 0,31 38,8200  0,12 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес