Доходи від заморожених активів РФ: Україна отримала від США перший із $20 мільярдів

Україні від США надійшов $1 мільярд, забезпечений доходами від заморожених російських активів.

Про це у Телеграмі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

«Це перший транш із запланованих $20 мільярдів, які Сполучені Штати готові виділити за рахунок використання знерухомлених російських активів у межах ініціативи G7», - зазначив Шмигаль.

Прем'єр подякував американським партнерам та Світовому банку за цей важливий крок на шляху до справедливості.

«Ми розраховуємо, що всі суверенні російські активи будуть конфісковані й спрямовані на відновлення України», - підкреслив глава уряду.