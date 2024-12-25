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АНАЛІТИКА

Доходи від заморожених активів РФ: Україна отримала від США перший із $20 мільярдів

23:41 24.12.2024 |

Економіка

 

Україні від США надійшов $1 мільярд, забезпечений доходами від заморожених російських активів.

Про це у Телеграмі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

«Це перший транш із запланованих $20 мільярдів, які Сполучені Штати готові виділити за рахунок використання знерухомлених російських активів у межах ініціативи G7», - зазначив Шмигаль.

Прем'єр подякував американським партнерам та Світовому банку за цей важливий крок на шляху до справедливості.

«Ми розраховуємо, що всі суверенні російські активи будуть конфісковані й спрямовані на відновлення України», - підкреслив глава уряду.
Ключові теги: США, Росія
 

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