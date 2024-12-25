Фінансові новини
- |
- 25.12.24
- |
- 01:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін запровадив закупівлі БПЛА і РЕБ вітчизняного виробництва на постійній основі - Умєров
Кабінет Міністрів України затвердив важливу постанову, що виводить закупівлі безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) вітчизняного виробництва на постійну основу, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України в телеграм-каналі.
"Це рішення означає стабільність, системність і передбачуваність для всіх учасників процесу", - наголосив глава Міноборони Рустем Умєров.
Він зазначив, що рішення Кабміну насамперед спрощує процедури закупівель: командири військових частин можуть закуповувати безпілотники і РЕБ тактичного рівня без зайвих бюрократичних узгоджень із Генштабом та іншими органами військового управління.
Крім того, розширюється доступ до рамкових угод. Військові частини отримали можливість долучатися до угод, укладених закупівельними агентствами МОУ та Держспецзв'язку, що дасть змогу отримувати техніку швидше та за конкурентними цінами.
"Це рішення забезпечує не лише оперативність у постачанні необхідних технологій на фронт, а й підтримує українських виробників, надаючи їм можливість стабільного розвитку та вдосконалення продукції. Відтепер військові зможуть ефективніше планувати свої потреби, а виробники - зосередитися на технологічному розвитку та масштабуванні виробництва", - наголосив Умєров.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У застосунку «Армія+» запустили нову програму "Плюси" для військових - Умєров
|Трамп хоче «справедливого й стійкого» миру в Україні - генерал Келлог
|Гетманцев пропонує надати статус податкових агентів Uklon, Uber, Bolt та іншим цифровим платформам у майбутньому законі
|Зеленський: Україна пропонувала компенсацію для словаків, але Фіцо не захотів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд затвердив перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню
|Кабмін запровадив закупівлі БПЛА і РЕБ вітчизняного виробництва на постійній основі - Умєров
|Доходи від заморожених активів РФ: Україна отримала від США перший із $20 мільярдів
|Кабмін продовжив на місяць діючі бронювання від мобілізації через кібератаку
|В Україні хочуть легалізувати кальян-бари: у Раді зареєстрували законопроєкт
|Місія МАГАТЕ задокументувала пошкодження критичних для роботи АЕС підстанцій внаслідок російських атак
Бізнес
|Honda і Nissan об'єднаються у 2026 році, Mitsubishi роздумує над приєднанням
|Учені створили ядерно-алмазну батарею, здатну живити пристрої тисячі років
|У Великій Британії ціни на електроенергію впали нижче нуля завдяки рекордному виробленню вітрової енергії
|Дональд Трамп висловив бажання зберегти TikTok у США, тому що у нього є «тепле місце» в серці для цього додатка
|Акціонери Intel позиваються до Пета Гелсінгера — вимагають повернути зарплату за три роки
|OpenAI запустила в широкий доступ інтернет-пошук на базі ChatGPT
|Китайський робокоп вперше вийшов на патрулювання вулиць: він нагадує BB-8 з «Зоряних війн»