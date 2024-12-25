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АНАЛІТИКА

Кабмін запровадив закупівлі БПЛА і РЕБ вітчизняного виробництва на постійній основі - Умєров

 

Кабінет Міністрів України затвердив важливу постанову, що виводить закупівлі безпілотних систем і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) вітчизняного виробництва на постійну основу, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України в телеграм-каналі.

"Це рішення означає стабільність, системність і передбачуваність для всіх учасників процесу", - наголосив глава Міноборони Рустем Умєров.

Він зазначив, що рішення Кабміну насамперед спрощує процедури закупівель: командири військових частин можуть закуповувати безпілотники і РЕБ тактичного рівня без зайвих бюрократичних узгоджень із Генштабом та іншими органами військового управління.

Крім того, розширюється доступ до рамкових угод. Військові частини отримали можливість долучатися до угод, укладених закупівельними агентствами МОУ та Держспецзв'язку, що дасть змогу отримувати техніку швидше та за конкурентними цінами.

"Це рішення забезпечує не лише оперативність у постачанні необхідних технологій на фронт, а й підтримує українських виробників, надаючи їм можливість стабільного розвитку та вдосконалення продукції. Відтепер військові зможуть ефективніше планувати свої потреби, а виробники - зосередитися на технологічному розвитку та масштабуванні виробництва", - наголосив Умєров.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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