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АНАЛІТИКА

В Україні хочуть легалізувати кальян-бари: у Раді зареєстрували законопроєкт

23:18 24.12.2024 |

Право

 
6 грудня 2024 року народні депутати від партії Слуга народу зареєстрували проєкт Закону №12288, спрямований на легалізацію використання кальянів у закладах ресторанного господарства. Авторами законопроєкту стали Мар'ян Заблоцький, Олексій Мовчан, Андрій Клочко, Георгій Мазурашу та Мар'яна Безугла.

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що заборона 2021 року фактично паралізувала діяльність багатьох закладів, які пропонували кальяни, що призвело до втрати робочих місць і закриття бізнесів.

"Було встановлено фактичну заборону на роботу закладів ресторанного господарства, які надають послуги із використання кальянів. Це стало причиною припинення роботи значної частки таких закладів і втрати робочих місць їх співробітниками", - йдеться в пояснювальній записці.

Станом на 2022 рік в Україні працювали 2888 закладів, які пропонували кальяни, забезпечуючи роботою понад 12 працівників у кожному з них. Проте майже половина (43,1%) таких закладів повідомили про значне погіршення свого фінансового стану, а частина взагалі припинила свою діяльність.

Ініціатори законопроєкту переконані, що повернення кальянного бізнесу може мати позитивний вплив на економіку країни. Очікується, що це сприятиме:

* Зростанню продажів закладів у середньому на 60%.
* Створенню понад 23 000 нових робочих місць.
* Збільшенню надходжень до державного та місцевих бюджетів.

Автори законопроєкту посилаються на європейську практику, де робота кальян-барів не заборонена, але регулюється. Наприклад:

* У Німеччині дозволено використання кальянів за умови, що доступ до таких закладів заборонено особам до 18 років, а приміщення чітко визначене як місце для куріння.

* У Польщі та Чехії створюються спеціальні зони для куріння з належною вентиляцією.

* Аналогічні закони діють в Італії, Іспанії, Греції та Франції.

"Європейська практика показує, що регулювання діяльності закладів, які пропонують кальяни, можливе без повної заборони їх роботи. Важливо лише дотримуватися норм охорони здоров'я", - підкреслюють автори законопроєкту.

Новий законопроєкт також передбачає відновлення продажу тютюнових виробів у наборі з товарами або послугами, пов'язаними з вживанням тютюнових виробів та дозвіл на реалізацію тютюну для кальянів на вагу.

Для набуття чинності законопроєкт №12288 має пройти розгляд у профільних комітетах і підтримку в парламенті.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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