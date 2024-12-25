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В Україні хочуть легалізувати кальян-бари: у Раді зареєстрували законопроєкт
23:18 24.12.2024 |
У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що заборона 2021 року фактично паралізувала діяльність багатьох закладів, які пропонували кальяни, що призвело до втрати робочих місць і закриття бізнесів.
"Було встановлено фактичну заборону на роботу закладів ресторанного господарства, які надають послуги із використання кальянів. Це стало причиною припинення роботи значної частки таких закладів і втрати робочих місць їх співробітниками", - йдеться в пояснювальній записці.
Станом на 2022 рік в Україні працювали 2888 закладів, які пропонували кальяни, забезпечуючи роботою понад 12 працівників у кожному з них. Проте майже половина (43,1%) таких закладів повідомили про значне погіршення свого фінансового стану, а частина взагалі припинила свою діяльність.
Ініціатори законопроєкту переконані, що повернення кальянного бізнесу може мати позитивний вплив на економіку країни. Очікується, що це сприятиме:
* Зростанню продажів закладів у середньому на 60%.
* Створенню понад 23 000 нових робочих місць.
* Збільшенню надходжень до державного та місцевих бюджетів.
Автори законопроєкту посилаються на європейську практику, де робота кальян-барів не заборонена, але регулюється. Наприклад:
* У Німеччині дозволено використання кальянів за умови, що доступ до таких закладів заборонено особам до 18 років, а приміщення чітко визначене як місце для куріння.
* У Польщі та Чехії створюються спеціальні зони для куріння з належною вентиляцією.
* Аналогічні закони діють в Італії, Іспанії, Греції та Франції.
"Європейська практика показує, що регулювання діяльності закладів, які пропонують кальяни, можливе без повної заборони їх роботи. Важливо лише дотримуватися норм охорони здоров'я", - підкреслюють автори законопроєкту.
Новий законопроєкт також передбачає відновлення продажу тютюнових виробів у наборі з товарами або послугами, пов'язаними з вживанням тютюнових виробів та дозвіл на реалізацію тютюну для кальянів на вагу.
Для набуття чинності законопроєкт №12288 має пройти розгляд у профільних комітетах і підтримку в парламенті.
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