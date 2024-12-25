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Місія МАГАТЕ задокументувала пошкодження критичних для роботи АЕС підстанцій внаслідок російських атак
23:12 24.12.2024 |
Експерти МАГАТЕ провели оцінювання пошкоджень, отриманих внаслідок атак РФ у листопаді - грудні, на об'єктах енергоінфраструктури, що є критичними для видачі потужності атомних електростанцій споживачам і забезпечення живлення власних потреб енергоблоків АЕС.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики.
"Удари Росії по цивільних енергетичних обʼєктах, зокрема ключових підстанціях, напряму загрожують ядерній та радіаційній безпеці всієї Європи. Дуже важливо залучати міжнародних експертів для фіксації наслідків фактичного пошкодження енергетичної інфраструктури, визначеної як ключової для безпечної роботи АЕС", - наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.
За його словами, скоординованість дій між українською стороною і міжнародними партнерами спрямована на можливість зниження ризиків ядерних інцидентів в умовах військової агресії Росії проти України.
Зазначається, що під час роботи на визначених об'єктах експерти МАГАТЕ у супроводі представників НЕК «Укренерго», НАЕК «Енергоатом» та Державної інспекції ядерного регулювання України задокументували пошкодження електричних підстанцій, отримані внаслідок російських атак у листопаді - грудні. Експерти, зокрема, могли порівняти інтенсивність ударів і, як наслідок, пошкоджень об'єктів від минулих атак.
Крім того, представники Агентства зафіксували результати виконаних відновлювальних робіт та стан пропускної спроможності електричних підстанцій.
Як повідомлялося, 12 грудня Рада керуючих МАГАТЕ на ініційованому Україною позачерговому засіданні ухвалила українську резолюцію про неприпустимість російських атак на критично важливу для роботи АЕС інфраструктуру.
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