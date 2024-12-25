Уряд затвердив перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню

Кабінет міністрів затвердив переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, а також квоти на 2025 рік.

Відповідне рішення прийняте на засіданні уряду 24 грудня 2024 року, передає Укрінформ з посиланням на Мінекономіки.

«Щорічне ліцензування й квотування запобігає можливому дефіциту важливих товарів на внутрішньому ринку. Наприклад, після того, як російські війська окупували Соледар, на українському ринку зберігається дефіцит харчової солі. Тому ми продовжили режим ліцензування та квотування експорту цієї продукції. Як тільки внутрішній ринок стане профіцитним, такі обмеження будуть скасовуватись», - пояснив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

Уряд також затвердив ліцензування та квотування експорту: золота, срібла та брухту дорогоцінних металів; коксівного вугілля (тільки марки "К"); мазуту; природного газу українського походження.

Стосовно імпорту, то ліцензуватись та квотуватись будуть озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази, а також обладнання та товари, які можуть їх містити.

Урядова постанова також продовжує на 2025 рік ліцензування експорту окремих видів агропродукції (зернові та олійні) до Республіки Болгарія, Румунії, Словацької Республіки, Угорщини та Республіки Польща. А в межах раніше визначеної квоти встановлюється режим ліцензування та квотування експорту цукру та м'яса птиці до країн ЄС.