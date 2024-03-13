Митниця почала поглиблені перевірки LPG з сертифікатом EUR.1

Енергетична митниця України призупинила імпортне оформлення деяких партій скрапленого газу, що мають походження країн Євросоюзу. Про це enkorr повідомили імпортери.

Зі слів представників компаній, що зіткнулися з труднощами оформлення, для оформлення партій з сертифікатом EUR.1 митники почали вимагати документи, що підтверджують походження сировини.

Як зазначила Енергетична митниця у Facebook, наразі нею здійснюється аналіз операцій з постачання скрапленого газу, виробленого на території Європейського Союзу, шляхом змішування його складових, отриманих з різних країн походження.

«Відповідно до вимог пункту 1 статті 38 Митного кодексу України, виробничі й технологічні операції вважаються економічно необґрунтованими, якщо такі операції здійснено з метою ухилення від застосування обмежувальних заходів», - йдеться у повідомленні митниці.

У зверненні до суб'єктів ЗЕД Енергетична митниця зазначає, що в разі отримання інформації про скраплений газ, вироблений шляхом простого змішування, складові якого походять з рф, його буде заборонено до ввезення в Україну, а інформацію щодо постачальників передано у правоохоронні органи.

Вочевидь поглиблені перевірки стосуватимуться партій з євросертифікатом, де виробником фігурує трейдингова компанія, а не нафто- чи газопереробне підприємство. Нагадаємо, що за даними Консалтингової групи «А-95», 2024 р. відновилися постачання в Україну з Польщі й країн Балтії скрапленого газу з ознаками російського походження. Це стало можливим через дії польських трейдерів, які на підставі ліцензії на виробництво декларують себе як виробника. Втім, такі дії не мають підстав, адже на базах трейдерів немає відповідного технологічного обладнання, а змішування газу різних виробників не потрапляє під поняття виробництва, згідно з Митним кодексом ЄС.

Таким чином польські «виробники» обійшли вимогу української митниці щодо підтвердження походження усіх складових, що були застосовані для створення партії, що імпортується в Україну.

За даними «А-95», частка імпорту підозрілих партій газу в Україну становила, за результатами лютого 2024 р., біля 50%. Основними компаніями-виробниками таких обсягів були польські Barter S.A, Bialchem Group, Pakar Jacek, BaltykGaz та інші.



