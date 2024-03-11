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Протягом першої декади березня роздрібні ціни на пальне вже не демонстрували такого прагнення до зростання, як раніше
17:33 11.03.2024 |
Більше того, в окремних мережах було зафіксовано невеличкий відкат. Судячи зі всього, основна боротьба розгорнулась на невидимому «дисконтному» фланзі, де лунали досить привабливі пропозиції.
Як і раніше, основний «двіж» спостерігався в економ-сегменті, де часто принципова битва йде за кожну копійку. Тим більше, відстань до преміальних мереж скорочується і станом на 11 березня становила 7,13 грн/л і 6,42 грн/л для бензину й ДП відповідно. Для довідки: у лютому вона сягала в середньому 7,48 грн/л і 6,94 грн/л.
Зазначимо, що з початку року вартість бензину в гурті зросла на 2,07 грн/л, ДП - на 1,15 грн/л. В той же час роздрібні ціни збільшилися всього на 0,17 грн/л і 0,46 грн/л відповідно. Тобто, потенціал зростання зберігається, але триваючий мертвий сезон змушує жертвувати маржою й сподіватись, що клієнт це оцінить (таке собі сподівання).
Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», вартість бензину марки А-95 у роздробі збільшилася на 0,16 грн/л, до 51,59 грн/л, А-95+ — на 0,08 грн/л, до 54,92 грн/л, дизельного пального — на 0,13 грн/л, до 51,96 грн/л.
Найбільше здорожчало пальне в одеській мережі «Катрал»: вартість А-95-го збільшилася на 1,40 грн/л, до 51,99 грн/л, ДП — на 1 грн/л, до 50,99 грн/л. Прокинувся й «Маркет» — плюс 1 грн/л на бензині.
Видно, що все більше некомфортно стає «Привату», ціна збільшилась у середньому на 0,19 грн/л, до 49,76 грн/л, дизельне пальне — на 0,09 грн/л, до 50,89 грн/л. Щоправда, зростання спостерігалось не на всіх АЗК мережі, а там, де було, то для бензину А-95 це 0,50-1 грн/л, для ДП — 0,20-0,40 грн/л.
Більш прямолінійною була «Укрнафта» — зростання на 0,50 грн/л (див. табл.). Відчувається, що економіка стає для державного оператора все більш визначальною, а прив’язка до цін колишніх родичів по ANP – менш принциповою.
Зі слів паливних компаній, попит на пальне залишається незначним і це основна стурбованість.
«Є коливання, але вони не суттєві», — заначили в одній із паливних мереж.
«Наразі немає чіткої динаміки в ціноутворенні. При прийнятті рішення оператори враховують закупівельну вартість і конкурентне середовище», — вважають в іншій мережі.
Проте найбільш показовим проявом конкурентної боротьби стали масові акції до 8 березня й навіть до дня народження Тараса Шевченка. Вшанувати Кобзаря мережа KLO вирішила дисконтами до 5 грн/л, тоді як конкуренти-«підкаблучники» переважно тішили своїх відвідувачів безкоштовною кавою, квітами й солодкими подарунками. Окрім того, мережа UPG з 8 до 10 березня всім своїм клієнтам, які мають картку UPGgood, надавала знижку на пальне обсягом 1 грн/л. Можливо, своє слово сказала п’ятниця, але 8 березня на станціях, принаймні у Києві, було тісно від транспорту.
Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 4 по 11 березня 2024 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
11.03.24
|
Зм.
|
11.03.24
|
Зм.
|
11.03.24
|
Зм.
|
ОККО
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
WOG
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Авіас
|
49,76
|
0,19
|
51,50
|
0,00
|
50,89
|
0,09
|
Укрнафта
|
50,40
|
0,50
|
52,40
|
0,50
|
51,40
|
0,50
|
UPG
|
51,00
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
51,00
|
0,00
|
AMIC
|
51,81
|
0,40
|
53,59
|
0,43
|
52,14
|
0,45
|
Shell
|
54,44
|
0,05
|
57,89
|
0,00
|
54,79
|
0,30
|
SOCAR
|
56,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
49,10
|
0,30
|
48,86
|
-0,06
|
KLO
|
52,49
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
U.GO
|
50,37
|
0,00
|
52,95
|
0,00
|
50,37
|
0,00
|
Автотранс
|
51,98
|
0,00
|
51,98
|
0,00
|
BVS
|
51,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
Chipo
|
50,95
|
-0,02
|
50,70
|
-0,05
|
Авантаж 7
|
47,95
|
0,00
|
48,95
|
0,00
|
Prime
|
49,50
|
0,00
|
51,15
|
0,25
|
Рур груп
|
51,49
|
0,50
|
51,49
|
0,50
|
Ovis
|
51,90
|
0,00
|
54,90
|
0,00
|
51,90
|
0,00
|
VST
|
50,50
|
-0,70
|
50,20
|
-0,10
|
Marshal
|
49,50
|
0,50
|
49,50
|
0,50
|
Маркет
|
48,99
|
1,00
|
47,99
|
0,00
|
VostokGaz
|
50,49
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
Neftek
|
52,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
Кворум
|
49,48
|
0,50
|
48,98
|
-0,50
|
ZOG
|
50,00
|
0,00
|
51,50
|
0,50
|
52,00
|
0,50
|
Катрал
|
51,99
|
1,40
|
50,99
|
1,00
|
RLS
|
48,70
|
-0,20
|
52,50
|
0,00
|
48,80
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
51,59
|
0,16
|
54,92
|
0,08
|
51,96
|
0,13
|
|
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