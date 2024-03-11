Протягом першої декади березня роздрібні ціни на пальне вже не демонстрували такого прагнення до зростання, як раніше

Більше того, в окремних мережах було зафіксовано невеличкий відкат. Судячи зі всього, основна боротьба розгорнулась на невидимому «дисконтному» фланзі, де лунали досить привабливі пропозиції.

Як і раніше, основний «двіж» спостерігався в економ-сегменті, де часто принципова битва йде за кожну копійку. Тим більше, відстань до преміальних мереж скорочується і станом на 11 березня становила 7,13 грн/л і 6,42 грн/л для бензину й ДП відповідно. Для довідки: у лютому вона сягала в середньому 7,48 грн/л і 6,94 грн/л.

Зазначимо, що з початку року вартість бензину в гурті зросла на 2,07 грн/л, ДП - на 1,15 грн/л. В той же час роздрібні ціни збільшилися всього на 0,17 грн/л і 0,46 грн/л відповідно. Тобто, потенціал зростання зберігається, але триваючий мертвий сезон змушує жертвувати маржою й сподіватись, що клієнт це оцінить (таке собі сподівання).

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», вартість бензину марки А-95 у роздробі збільшилася на 0,16 грн/л, до 51,59 грн/л, А-95+ — на 0,08 грн/л, до 54,92 грн/л, дизельного пального — на 0,13 грн/л, до 51,96 грн/л.

Найбільше здорожчало пальне в одеській мережі «Катрал»: вартість А-95-го збільшилася на 1,40 грн/л, до 51,99 грн/л, ДП — на 1 грн/л, до 50,99 грн/л. Прокинувся й «Маркет» — плюс 1 грн/л на бензині.

Видно, що все більше некомфортно стає «Привату», ціна збільшилась у середньому на 0,19 грн/л, до 49,76 грн/л, дизельне пальне — на 0,09 грн/л, до 50,89 грн/л. Щоправда, зростання спостерігалось не на всіх АЗК мережі, а там, де було, то для бензину А-95 це 0,50-1 грн/л, для ДП — 0,20-0,40 грн/л.

Більш прямолінійною була «Укрнафта» — зростання на 0,50 грн/л (див. табл.). Відчувається, що економіка стає для державного оператора все більш визначальною, а прив’язка до цін колишніх родичів по ANP – менш принциповою.

Зі слів паливних компаній, попит на пальне залишається незначним і це основна стурбованість.

«Є коливання, але вони не суттєві», — заначили в одній із паливних мереж.

«Наразі немає чіткої динаміки в ціноутворенні. При прийнятті рішення оператори враховують закупівельну вартість і конкурентне середовище», — вважають в іншій мережі.

Проте найбільш показовим проявом конкурентної боротьби стали масові акції до 8 березня й навіть до дня народження Тараса Шевченка. Вшанувати Кобзаря мережа KLO вирішила дисконтами до 5 грн/л, тоді як конкуренти-«підкаблучники» переважно тішили своїх відвідувачів безкоштовною кавою, квітами й солодкими подарунками. Окрім того, мережа UPG з 8 до 10 березня всім своїм клієнтам, які мають картку UPGgood, надавала знижку на пальне обсягом 1 грн/л. Можливо, своє слово сказала п’ятниця, але 8 березня на станціях, принаймні у Києві, було тісно від транспорту.

Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 4 по 11 березня 2024 р., грн/л