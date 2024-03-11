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АНАЛІТИКА

Протягом першої декади березня роздрібні ціни на пальне вже не демонстрували такого прагнення до зростання, як раніше

Протягом першої декади березня роздрібні ціни на пальне вже не демонстрували такого прагнення до зростання, як раніше

 

Більше того, в окремних мережах було зафіксовано невеличкий відкат. Судячи зі всього, основна боротьба розгорнулась на невидимому «дисконтному» фланзі, де лунали досить привабливі пропозиції.

Як і раніше, основний «двіж» спостерігався в економ-сегменті, де часто принципова битва йде за кожну копійку. Тим більше, відстань до преміальних мереж скорочується і станом на 11 березня становила 7,13 грн/л і 6,42 грн/л для бензину й ДП відповідно. Для довідки: у лютому вона сягала в середньому 7,48 грн/л і 6,94 грн/л.

Зазначимо, що з початку року вартість бензину в гурті зросла на 2,07 грн/л, ДП - на 1,15 грн/л. В той же час роздрібні ціни збільшилися всього на 0,17 грн/л і 0,46 грн/л відповідно. Тобто, потенціал зростання зберігається, але триваючий мертвий сезон змушує жертвувати маржою й сподіватись, що клієнт це оцінить (таке собі сподівання).

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», вартість бензину марки А-95 у роздробі збільшилася на 0,16 грн/л, до 51,59 грн/л, А-95+ — на 0,08 грн/л, до 54,92 грн/л, дизельного пального — на 0,13 грн/л, до 51,96 грн/л.

Найбільше здорожчало пальне в одеській мережі «Катрал»: вартість А-95-го збільшилася на 1,40 грн/л, до 51,99 грн/л, ДП — на 1 грн/л, до 50,99 грн/л. Прокинувся й «Маркет» — плюс 1 грн/л на бензині.

Видно, що все більше некомфортно стає «Привату», ціна збільшилась у середньому на 0,19 грн/л, до 49,76 грн/л, дизельне пальне — на 0,09 грн/л, до 50,89 грн/л. Щоправда, зростання спостерігалось не на всіх АЗК мережі, а там, де було, то для бензину А-95 це 0,50-1 грн/л, для ДП — 0,20-0,40 грн/л.

Більш прямолінійною була «Укрнафта» — зростання на 0,50 грн/л (див. табл.). Відчувається, що економіка стає для державного оператора все більш визначальною, а прив’язка до цін колишніх родичів по ANP – менш принциповою.

Зі слів паливних компаній, попит на пальне залишається незначним і це основна стурбованість.

«Є коливання, але вони не суттєві», — заначили в одній із паливних мереж.

«Наразі немає чіткої динаміки в ціноутворенні. При прийнятті рішення оператори враховують закупівельну вартість і конкурентне середовище», — вважають в іншій мережі. 

Проте найбільш показовим проявом конкурентної боротьби стали масові акції до 8 березня й навіть до дня народження Тараса Шевченка. Вшанувати Кобзаря мережа KLO вирішила дисконтами до 5 грн/л, тоді як конкуренти-«підкаблучники» переважно тішили своїх відвідувачів безкоштовною кавою, квітами й солодкими подарунками. Окрім того, мережа UPG з 8 до 10 березня всім своїм клієнтам, які мають картку UPGgood, надавала знижку на пальне обсягом 1 грн/л. Можливо, своє слово сказала п’ятниця, але 8 березня на станціях, принаймні у Києві, було тісно від транспорту.

Роздрібні ціни на пальне в провідних мережах з 4 по 11 березня 2024 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

11.03.24

Зм.

11.03.24

Зм.

11.03.24

Зм.

ОККО

54,99

0,00

56,99

0,00

54,99

0,00

WOG

54,99

0,00

56,99

0,00

54,99

0,00

Авіас

49,76

0,19

51,50

0,00

50,89

0,09

Укрнафта

50,40

0,50

52,40

0,50

51,40

0,50

UPG

51,00

0,00

53,00

0,00

51,00

0,00

AMIC

51,81

0,40

53,59

0,43

52,14

0,45

Shell

54,44

0,05

57,89

0,00

54,79

0,30

SOCAR

56,99

0,00

58,99

0,00

55,99

0,00

БРСМ-Нафта

49,10

0,30

    

48,86

-0,06

KLO

52,49

0,00

53,99

0,00

53,99

0,00

U.GO

50,37

0,00

52,95

0,00

50,37

0,00

Автотранс

51,98

0,00

    

51,98

0,00

BVS

51,99

0,00

53,99

0,00

51,99

0,00

Chipo

50,95

-0,02

    

50,70

-0,05

Авантаж 7

47,95

0,00

    

48,95

0,00

Prime

49,50

0,00

    

51,15

0,25

Рур груп

51,49

0,50

    

51,49

0,50

Ovis

51,90

0,00

54,90

0,00

51,90

0,00

VST

50,50

-0,70

    

50,20

-0,10

Marshal

49,50

0,50

    

49,50

0,50

Маркет

48,99

1,00

    

47,99

0,00

VostokGaz

50,49

0,00

    

50,99

0,00

Neftek

52,99

0,00

55,99

0,00

52,99

0,00

Кворум

49,48

0,50

    

48,98

-0,50

ZOG

50,00

0,00

51,50

0,50

52,00

0,50

Катрал

51,99

1,40

    

50,99

1,00

RLS

48,70

-0,20

52,50

0,00

48,80

0,00

Середня ціна в Україні

51,59

0,16

54,92

0,08

51,96

0,13
За матеріалами: EnKorr
 

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