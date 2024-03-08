Фінансові новини
- |
- 08.03.24
- |
- 08:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту зростають, оскільки найбільші світові споживачі збільшують попит
08:40 08.03.2024 |
Ціни на нафту зростають в п'ятницю завдяки зростанню попиту з боку найбільших світових споживачів - США та Китаю, а також позитивному сигналу Федеральної резервної системи США щодо можливості зниження ставок.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:15 EET зросли на 0,6%, або на 49 центів, до 83,45 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 0,7%, або на 60 центів, до $79,53.
Обидва контракти дещо знизились за тиждень, однак, Brent і WTI знизились на 0,1% і 0,5% відповідно.
Дані Управління енергетичної інформації показали, що минулого тижня запаси бензину в США впали на 4,5 млн барелів, а запаси дистилятів - на 4,1 млн барелів. Обидва показники впали більше, ніж очікувалося, що свідчить про високий попит.
"З наближенням водійського сезону в США, ринок може стати ще більш напруженим в найближчі тижні", - йдеться в аналітичній записці ANZ Research.
За перші два місяці 2024 року імпорт сирої нафти в Китаї зріс на 5,1% порівняно з попереднім роком, а споживання палива в Індії в лютому збільшилося на 5,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року на тлі високої промислової активності в країні, яка є третім найбільшим імпортером і споживачем нафти в світі.
З урахуванням цьогорічного додаткового дня в лютому, імпорт сирої нафти в Китаї зріс на 3,3% в річному вимірі, йдеться в аналітичній записці Capital Economics, що відповідає очікуванням збільшення попиту в цьому році.
"Але це зростання буде значно нижчим, ніж у 2023 році, коли закінчення нульових обмежень на COVID-19 призвело до сплеску активності в сфері транспорту і подорожей", - додали в компанії.
Надаючи подальшу підтримку цінам на нафту, голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив у четвер, що центральний банк США "недалеко" від отримання достатньої впевненості в тому, що інфляція знижується достатньо, щоб почати знижувати процентні ставки.
"Слабкість долара США, можливо, надала певну підтримку, оскільки коментарі Пауелла, схоже, не були настільки яструбиними, як очікувалося спочатку", - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.
У Канаді нафтопровід Keystone компанії TC Energy відновив роботу в четвер після відключення і тимчасового обмеження основного каналу постачання канадської нафти до США, що стало одним з факторів підтримки цін на попередній сесії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії
|««Зелений бізнес» для окупантів. Завод із орбіти «слуги народу» Куницького постачав зарядні станції для окупованого Криму
|Через очільника НКЦПФР Україна може не отримати 1,5 мільярда доларів
|Турборежим навиворіт. Чому Верховну Раду розбив параліч
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту зростають, оскільки найбільші світові споживачі збільшують попит
|На телеграм-канали можуть чекати податкові перевірки — нардеп
|Французький мільярдер Ньєль бере під контроль одного із лідерів телекомунікацій України
|МВФ очікує імплементації реформи корпоративного управління в Україні
|Рішення про наступний транш для України буде в другій половині березня - МВФ
|Лікарі та фармацевти вимагають активізувати боротьбу з нелегітимною рекламою фейкових ліків із використанням провідних медичних брендів
|Аграрії цьогоріч отримали кредитів майже на ₴20 мільярдів
Бізнес
|Оприлюднили специфікації стандарту графічної пам’яті GDDR7 — пропускна здатність до 192 ГБ/с
|Mediatek домінувала на ринку процесорів для смартфонів у 4 кваратлі 2023 року ─ Canalys
|Volkswagen представив перший електричний універсал ID.7 Tourer
|США наклали санкції на розробників європейської шпигунської програми Predator
|«Загрожує нацбезпеці». У Конгрес США внесли законопроєкт про заборону TikTok
|Microsoft припиняє підтримку Android-застосунків та ігор у Windows 11
|ChatGPT тепер може відповідати голосом. Його також навчили говорити українською