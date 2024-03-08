Ціни на нафту зростають, оскільки найбільші світові споживачі збільшують попит

Ціни на нафту зростають в п'ятницю завдяки зростанню попиту з боку найбільших світових споживачів - США та Китаю, а також позитивному сигналу Федеральної резервної системи США щодо можливості зниження ставок.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:15 EET зросли на 0,6%, або на 49 центів, до 83,45 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 0,7%, або на 60 центів, до $79,53.

Обидва контракти дещо знизились за тиждень, однак, Brent і WTI знизились на 0,1% і 0,5% відповідно.

Дані Управління енергетичної інформації показали, що минулого тижня запаси бензину в США впали на 4,5 млн барелів, а запаси дистилятів - на 4,1 млн барелів. Обидва показники впали більше, ніж очікувалося, що свідчить про високий попит.

"З наближенням водійського сезону в США, ринок може стати ще більш напруженим в найближчі тижні", - йдеться в аналітичній записці ANZ Research.

За перші два місяці 2024 року імпорт сирої нафти в Китаї зріс на 5,1% порівняно з попереднім роком, а споживання палива в Індії в лютому збільшилося на 5,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року на тлі високої промислової активності в країні, яка є третім найбільшим імпортером і споживачем нафти в світі.

З урахуванням цьогорічного додаткового дня в лютому, імпорт сирої нафти в Китаї зріс на 3,3% в річному вимірі, йдеться в аналітичній записці Capital Economics, що відповідає очікуванням збільшення попиту в цьому році.

"Але це зростання буде значно нижчим, ніж у 2023 році, коли закінчення нульових обмежень на COVID-19 призвело до сплеску активності в сфері транспорту і подорожей", - додали в компанії.

Надаючи подальшу підтримку цінам на нафту, голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив у четвер, що центральний банк США "недалеко" від отримання достатньої впевненості в тому, що інфляція знижується достатньо, щоб почати знижувати процентні ставки.

"Слабкість долара США, можливо, надала певну підтримку, оскільки коментарі Пауелла, схоже, не були настільки яструбиними, як очікувалося спочатку", - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

У Канаді нафтопровід Keystone компанії TC Energy відновив роботу в четвер після відключення і тимчасового обмеження основного каналу постачання канадської нафти до США, що стало одним з факторів підтримки цін на попередній сесії.