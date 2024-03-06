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Нафта відновлюється, оскільки скорочення видобутку ОПЕК+ переважає побоювання щодо Китаю та США з приводу попиту
08:40 06.03.2024 |
Ціни на нафту трохи відновилися в середу після тривалого зниження, оскільки ознаки обмеженості пропозиції на тлі скорочення видобутку великими виробниками переважили побоювання щодо зростання попиту в Китаї та США, двох найбільших у світі споживачів сирої нафти.
Ф'ючерси на нафту Brent о 06:40 EET виросли на 17 центів до $82,21 за барель після падіння на попередніх чотирьох сесіях, у той час як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 19 центів до $78,34 за барель, після зниження в останні два дні.
Цільовий показник економічного зростання Китаю на 2024 рік на рівні близько 5%, встановлений у вівторок, не включає масштабні плани стимулювання, які могли б підтримати економіку країни, що відчуває труднощі, що посилило побоювання, що зростання попиту в країні може відставати цього року.
"Ринок хотів отримати більш детальну інформацію про те, як Китай має намір досягти свого цільового показника зростання на рівні 5% у 2024 році, і, зокрема, сподівався побачити подальше бюджетне розширення, яке допоможе досягти цільового показника зростання", - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG у Сіднеї.
Ринки з нетерпінням чекають на піврічний виступ голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла перед Конгресом у середу і четвер, а також п'ятничних даних із зайнятості в США, сказав Сікамор.
Очікується, що п'ятничні дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі США покажуть збільшення кількості робочих місць на 200 000 у лютому після зростання на 353 000 у січні, згідно з опитуванням економістів Reuters.
Коментарі Пауелла та дані щодо зайнятості можуть дати більш чіткий напрямок щодо відсоткових ставок у США, а ознаки зниження ставок ФРС будуть розглядатися як позитивні для економіки та попиту на нафту.
Проте, ціни на нафту отримали підтримку завдяки оголошенню в неділю про те, що Організація країн-експортерів нафти та її союзники (ОПЕК+) продовжили скорочення видобутку на 2,2 мільйона барелів на день до кінця другого кварталу.
Продовження створило деяку нестачу постачань, особливо на азіатських ринках, а також перебої в русі нафтових танкерів внаслідок атак на Червоному морі ополченців-хуситів у Ємені.
Деніел Хайнс, старший стратег із сировинних товарів ANZ, у своїй замітці в середу визнав, що ринки схильні уникати ризику, незважаючи на "постійні ознаки напруженості на фізичному ринку". Він додав, що скорочення видобутку ОПЕК+ «повільно просувається ринком».
Ознаки фізичної напруженості стали очевидними, коли Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, оголосила в середу про незначне підвищення цін на квітневий продаж сирої нафти в Азію, свій найбільший ринок.
Перший із двох звітів про запаси в США, представлених цього тижня галузевою групою Американського інституту нафти, показав, що запаси сирої нафти в США зросли на 423,00 барелів за тиждень, що завершився 1 березня, повідомили джерела на ринку, що набагато менше, ніж збільшення на 2,1 мільйона барелів, очікуване аналітиками в опитуванні Reuters.
За даними API, запаси бензину скоротилися на 2,8 мільйона барелів, а запаси дистилятного палива - на 1,8 мільйона барелів.
Офіційні дані Управління енергетичної інформації США будуть опубліковані в середу о 17:30 EET.
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