Нафта продовжує падати, оскільки економічні реформи в Китаї не вражають інвесторів

Ціни на нафту падають у вівторок, оскільки обіцянки Китаю щодо транформації своєї економіки, на тлі уповільнення зростання після пандемії COVID, не змогли справити враження на інвесторів, стурбованих уповільненням споживання.

Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:01 EET впали на 16 центів, або 0,2%, до $82,64 за барель, а американська нафта West Texas Intermediate (WTI) впала на 28 центів, або 0,4%, до $78,46. У вівторок Брент був на шляху падіння п'яту сесію поспіль.

Китай пообіцяв «трансформувати» свою модель економічного розвитку та обмежити надмірні промислові потужності, одночасно встановивши цільовий показник економічного зростання на 2024 рік на рівні близько 5%, що аналогічно до мети минулого року і відповідає очікуванням аналітиків.

Аналітики вважають, що цієї мети, яка, якщо її буде досягнуто, ймовірно, забезпечить зростання споживання палива, буде важче досягти цього року, оскільки Китай у 2023 році отримав вигоду зі сприятливого базового ефекту 2022 року, ураженого Covid-19, що потенційно може вплинути на настрої інвесторів.

Найбільший у світі імпортер сирої нафти також пообіцяв активізувати розвідку та розробку ресурсів нафти та природного газу, але водночас пообіцяв посилити контроль над споживанням викопного палива.

У той час як побоювання щодо перспектив попиту в Китаї чинили тиск на ціни, фактори пропозиції, пов'язані зі скороченням видобутку великими виробниками та геополітичними побоюваннями через війну між Ізраїлем та Газою, підтримали ціни на нафту.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники (ОПЕК+) у неділю продовжили добровільне скорочення видобутку нафти на 2,2 мільйона барелів на добу на другий квартал, щоб підтримати ціни на тлі побоювань глобального зростання та зростання видобутку за межами групи .

Однак, очікується, що запаси сирої нафти в США минулого тижня збільшаться приблизно на 2,6 мільйона барелів, згідно з попереднім опитуванням Reuters у понеділок, тоді як запаси дистилятів і бензину прогнозуються нижче.

"В останні тижні ринок зростав на тлі поліпшення фундаментальних показників. Зростання спотових цін вказує на те, що фізичний ринок почав посилюватися на тлі багатьох інших перебоїв у постачаннях", - йдеться у повідомленні аналітиків ANZ у понеділок.