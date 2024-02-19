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АНАЛІТИКА

Нафта падає, оскільки стійка інфляція в США посилює побоювання з приводу попиту

 

Ціни на нафту впали, оскільки увага інвесторів повернулася до перспектив попиту після того, як повідомлення про більш високі ціни виробників у США, найбільшого споживача нафти у світі, посилили побоювання, що стійка інфляція та вищі відсоткові ставки обмежуватимуть зростання споживання палива.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:40 EET подешевшали на 61 цент, або 0,7%, до $82,86 за барель. Березневий контракт на американську нафту West Texas Intermediate, термін дії якої спливає у вівторок, упав на 41 цент, або 0,5%, до $78,78.

Квітневий контракт на WTI подешевшав на 0,8%, або на 60 центів, до $77,86.

Контракти на нафту марки Brent та WTI у п'ятницю зросли, оскільки геополітична напруга на Близькому Сході компенсувала зниження прогнозів попиту Міжнародного енергетичного агентства.

"Ціни на нафту WTI та Brent знизилися в понеділок вранці, оскільки інвестори пристосовуються до побоювань щодо попиту після значного стрибка індексу цін виробників у США", - сказала аналітик Phillip Nova Приянка Сачдєва в аналітичній замітці.

Ціни виробників у США у січні зросли більше, ніж очікувалося, на тлі значного зростання вартості послуг, що може посилити побоювання щодо інфляції.

Ринки також ще не побачили спрямування попиту з боку Китаю після того, як ця країна повернулася після тижневих місячних новорічних канікул, тоді як День президентів у Сполучених Штатах, як очікується, збереже торгівлю відносно спокійною.

Більше того, політики Федеральної резервної системи у п'ятницю дали сигнал про «терпіння» щодо зниження відсоткових ставок. Вищі ставки підтримують вартість купівлі нафти, забезпечуючи ведмежий тренд на ринку.

У минулі вихідні напруженість на Близькому Сході зберігалася: в результаті ізраїльських рейдів друга за величиною лікарня в секторі Газа вийшла з ладу, а єменські бойовики-хусіти, пов'язані з Іраном, взяли на себе відповідальність за напад на нафтовий танкер, що прямував до Індії.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) зможе покрити «більшість рівнів збоїв», заявили аналітики ANZ Research у записці для клієнтів, оскільки її резервні потужності знаходяться на восьмирічному максимумі в 6,4 мільйона барелів нафти на добу.

"Ринку також нагадали про невизначені перспективи попиту: Міжнародне енергетичне агентство попередило, що у 2024 році зростання, як очікується, сповільниться", - заявили в ANZ. Агентство прогнозує профіцит ринку протягом року.
За матеріалами: investing.com
 

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