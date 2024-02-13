Зростання імпорту нафтопродуктів в ЄС із США змінює глобальні торгові потоки

На ринку продуктових танкерів відбулися найбільші зміни з початку кризи в Червоному морі. У своєму останньому щотижневому звіті судновий брокер Intermodal заявив, що «атаки хуситів у Червоному морі суттєво порушили світові ринки нафти, посиливши занепокоєння щодо безпеки й призвівши до збільшення витрат на доставку».

Ці інциденти викликали необхідність переоцінки стратегій транспортування нафти, що мало помітні наслідки для глобальних постачань і ціноутворення на дизельне пальне. Серед цієї напруженості європейські ринки активно намагаються зменшити ризики шляхом вдосконалення логістичних стратегій і вивчення альтернативних джерел постачання дизпального.

Зокрема «вразливість постачань дизельного пального посилюється скороченням імпорту й зменшенням нафтопереробних потужностей Європи через її зусилля з декарбонізації. Отже, залежність Європи від Близького Сходу для приблизно 30% її потреб у ДП представляє значний ризик, особливо в світлі даних Insights Global, які вказують на дефіцит запасів дизпального в 277 тис. барелів, або на 11,23% менше від середнього показника за п'ять років станом на 1 лютого. Ця ситуація підкреслює критичну потребу Європи адаптувати свої енергетичні стратегії для підтримки стабільності постачань ДП».

Зі слів дослідницького аналітика Intermodal, пані Чари Георгусі, «у відповідь на ці виклики відбулося значне зростання імпорту в Європу продуктів нафтоперероблення з заходу від Суеца, й зокрема з США. Цей зсув пояснюється сприятливою маржею переробки в США і стратегічними зусиллями Європи з диверсифікації джерел енергії. Дані з грудня 2023 року по січень 2024 року показують помітне зростання імпорту дизельного пального до Європи, досягнувши шестимісячного піку в 6,02 млн тонн. Зростання на 10,46% порівняно з попереднім місяцем підкреслює високий попит перед лицем проблем із матеріально-технічним забезпеченням і обслуговуванням, які стосуються обох регіонів.

Потужний експорт із США, зокрема середніх дистилятів у Європу, є адаптивною стратегією до порушених ланцюгів постачання, забезпечуючи безперервність постачання енергії, незважаючи на напруженість у Червоному морі. Однак майбутні планові ремонтні роботи на кількох ключових нафтопереробних заводах (НПЗ), зокрема на Середньому Заході й у Каліфорнії, припускають, що нещодавнє збільшення потоків у Європу може не зберегтися в найближчі місяці. Отже, зростає занепокоєння, що європейські ринки, які вже мають справу зі своїми матеріально-технічними обмеженнями й графіками технічного обслуговування, можуть зіткнутися зі ще жорсткішою маржею постачань».

