Фінансові новини
- |
- 25.01.24
- |
- 17:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Підйом цін на нафту прискорився, Brent подорожчала до максимальних за два місяці $81,1 за барель
13:37 25.01.2024 |
Ціни на нафту посилили зростання вдень у четвер на новинах про падіння видобутку в США і нові стимули в Китаї.
Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:06 EET зросла на $1,1 (1,37%), до $81,14 за барель.
Ф'ючерси на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $1,15 (1,53%), до $76,24 за барель.
Обидві марки торгуються на максимальних позначках за 8 тижнів.
Як стало відомо напередодні, запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 9,23 млн барелів, рекордними темпами з середини серпня і вчетверо сильніше за прогнози аналітиків.
Видобуток нафти в Штатах впав на 1 млн барелів на добу, до 12,3 млн б/д, через холоди в Північній Дакоті, що спричинили перебої в роботі нафтових свердловин. Тижнем раніше обсяг видобутку досягав історичного максимуму.
Іншим позитивним фактором для нафтових котирувань стало повідомлення ЦБ Китаю про те, що норму резервних вимог (RRR) для банків країни буде знижено на 0,5 процентного пункту, що дасть змогу вивільнити довгострокову ліквідність у розмірі близько 1 трлн юанів ($140,85 млрд).
"Ситуація в Червоному морі, як і раніше, викликає побоювання, і невеликого поштовху вистачило для зростання цін на нафту, - зазначив аналітик брокерської компанії PVM Джон Еванс. - Будь-які стимули в Китаї зазвичай отримують дуже теплий прийом на нафтових ринках".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ зберіг облікову ставку 15% і очікує її незначного зниження з II пів.-2024
ТОП-НОВИНИ
|ЄС починає «скринінг України» перед стартом переговорів про вступ
|ПАРЄ ухвалила рішення щодо українських дітей у РФ та в Європі
|Нафтопереробний завод у російському Туапсе атакували безпілотники СБУ - джерело
|Британія запропонувала Шольцу вихід з дилеми щодо Taurus, - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Агрохолдинг Косюка купив виробника овочів на Київщині
|НБУ вважає реалістичним роловер на ринку ОВДП 140-150% у 2024 р.
|НБУ очікує в лютому місію МВФ і успішний перегляд програми
|Нацбанк покращив оцінку зростання ВВП України у 2023 р. до 5,7% і зберіг прогноз 3,6% на 2024 р.
|НБУ поліпшив прогноз інфляції на 2024 р. до 8,6%
|НБУ знизив прогноз міжнародних резервів на кінець 2024р. до $40,4 млрд через зростання дефіциту поточного рахунку
|НБУ зберіг облікову ставку 15% і очікує її незначного зниження з II пів.-2024
Бізнес
|Зарплати IT-розробників в Україні знизилися вперше після повномасштабного вторгнення
|Британська фірма доставки "звільнила" ШІ після того, як чат-бот образив свою ж компанію
|Meta інвестує мільярди доларів у відеокарти NVIDIA для розробки спільного ШІ
|ЄС таки «дотиснув» Apple — компанія відкриє доступ до NFC-платежів на iPhone стороннім постачальникам
|Японія здійснила успішну посадку космічного модуля SLIM на поверхню Місяця
|Команда з Кореї розробила ШІ для управління промисловими роботами
|На форумі в Давосі тема штучного інтелекту перевершила криптовалюти