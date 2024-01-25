Підйом цін на нафту прискорився, Brent подорожчала до максимальних за два місяці $81,1 за барель

Ціни на нафту посилили зростання вдень у четвер на новинах про падіння видобутку в США і нові стимули в Китаї.

Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:06 EET зросла на $1,1 (1,37%), до $81,14 за барель.

Ф'ючерси на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $1,15 (1,53%), до $76,24 за барель.

Обидві марки торгуються на максимальних позначках за 8 тижнів.

Як стало відомо напередодні, запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 9,23 млн барелів, рекордними темпами з середини серпня і вчетверо сильніше за прогнози аналітиків.

Видобуток нафти в Штатах впав на 1 млн барелів на добу, до 12,3 млн б/д, через холоди в Північній Дакоті, що спричинили перебої в роботі нафтових свердловин. Тижнем раніше обсяг видобутку досягав історичного максимуму.

Іншим позитивним фактором для нафтових котирувань стало повідомлення ЦБ Китаю про те, що норму резервних вимог (RRR) для банків країни буде знижено на 0,5 процентного пункту, що дасть змогу вивільнити довгострокову ліквідність у розмірі близько 1 трлн юанів ($140,85 млрд).

"Ситуація в Червоному морі, як і раніше, викликає побоювання, і невеликого поштовху вистачило для зростання цін на нафту, - зазначив аналітик брокерської компанії PVM Джон Еванс. - Будь-які стимули в Китаї зазвичай отримують дуже теплий прийом на нафтових ринках".

