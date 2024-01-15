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Нафта зростає, оскільки інвестори стежать за подіями на Близькому Сході
07:56 15.01.2024 |
Ціни на нафту зросли в понеділок, оскільки трейдери побоювалися ризиків перебоїв у постачанні на Близькому Сході після ударів американських та британських військ, спрямованих на те, щоб перешкодити ополченцям-хуситам у Ємені атакувати кораблі у Червоному морі.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:05 EET подорожчали на 13 центів, або 0,2%, до $78,42 за барель після підвищення на 1,1% у п'ятницю. Нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні $72,73 за барель, збільшившись на 5 центів, або 0,1% після зростання майже на 1% на попередній сесії.
Минулого тижня індекси підскочили більш ніж на 2% і досягли найвищого внутрішньоденного рівня цього року після того, як сили США та Великобританії завдали десятки повітряних ударів по силах хуситів у відповідь на багатомісячні напади на судна Червоного моря, які бойовики, яких підтримує Іран, назвали відповіддю на війну у секторі Газа.
«З огляду на ескалацію ситуації в Червоному морі, на ринку існують ризики з боку пропозиції», - сказав Уоррен Паттерсон, керівник відділу досліджень сировинних товарів в ING. «Однак наразі ми не бачимо жодного впливу на постачання нафти. І я думаю, нам знадобиться значна ескалація, перш ніж це станеться».
У неділю ополченці-хусити пригрозили «сильною та ефективною відповіддю» після того, як Сполучені Штати вночі завдали ще одного удару, що посилило напруженість. Пізніше США заявили, що збили ракету, випущену одним із їхніх кораблів з районів Ємену, де проживають хусити.
Президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати направили до Ірану приватне повідомлення про напади хуситів.
Декілька власників танкерів трималися подалі від Червоного моря, а кілька танкерів змінили курс у п'ятницю після ударів, хоча трейдери все ще стежили за реакцією Ірану та його впливом на постачання в Ормузькій протоці, найважливішому нафтовому перевалочному пункті у світі.
«Оскільки конфлікт на Близькому Сході нині не впливає на видобуток нафти, премія за геополітичний ризик, закладена в ціни на нафту, тепер здається скромною, виходячи з волатильності опціонів, що передбачається», - зазначають аналітики Goldman Sachs у записці.
«Хоча, на нашу думку, це малоймовірно, ми вважаємо, що ціни на нафту зростуть на 20% за перший місяць перерви в Ормузькій протоці і можуть тимчасово подвоїтися у разі менш ймовірної тривалої перерви».
У Лівії люди, які протестують проти ймовірної корупції, пригрозили закрити ще два нафтогазові об'єкти після закриття 7 січня родовища Шарара з продуктивністю 300 000 барелів на день.
У США енергетичні та газові компанії готувалися до екстремальних холодів у святкові вихідні, присвячені Дню Мартіна Лютера Кінга, які, як очікувалося, викличуть рекордний попит на газ, а також скоротять постачання через замерзання свердловин.
Оператор енергосистеми Техасу в неділю звернувся до громадськості із закликом до енергозбереження.
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