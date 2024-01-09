Ціни на нафту зростають, оскільки ринки обговорюють близькосхідну кризу та постачання ОПЕК

Ціни на нафту трохи зросли у вівторок після падіння на попередній сесії, оскільки ринки зважували напруженість на Близькому Сході із побоюваннями щодо попиту та зростанням пропозиції ОПЕК.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:45 EET зросли на 18 центів, або 0,2%, до $76,30 за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate подорожчали на 0,1%, або 6 центів, до $70. 83 за барель.

У понеділок індекси впали більш ніж на 3% та 4% відповідно через різке зниження цін провідним експортером, Саудівською Аравією, та зростання видобутку ОПЕК.

"Різке зниження цін Саудівською Аравією та збільшення видобутку ОПЕК компенсували проблеми з поставками, викликані ескалацією геополітичної напруженості на Близькому Сході", - сказав аналітик CMC Markets Леон Лі.

Щодо війни в Газі, ізраїльські військові заявили, що їхня боротьба з ХАМАС триватиме впродовж 2024 року, викликаючи стурбованість ринків тим, що конфлікт може перерости в регіональну кризу, яка може порушити постачання нафти на Близький Схід.

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Тель-Авіва пізно ввечері в понеділок, щоб поінформувати ізраїльських чиновників про свої дводенні переговори з арабськими лідерами про припинення війни.

Проте стримуючи зростання цін, дослідження Reuters у п'ятницю показало, що видобуток нафти ОПЕК зріс у грудні, оскільки збільшення видобутку в Анголі, Іраку та Нігерії компенсувало скорочення з боку Саудівської Аравії та інших членів ширшого альянсу ОПЕК+.

Збільшення постачання спонукало Саудівську Аравію знизити лютневу офіційну ціну продажу своєї флагманської нафти Arab Light до Азії до найнижчого рівня за 27 місяців.

Ціни на нафту, ймовірно, торгуватимуться в діапазоні від 75 до 80 доларів за барель у найближчому майбутньому, сказав Сувро Саркар, керівник групи з енергетичного сектору в DBS Bank, "якщо не відбудеться непередбачуваного загострення ситуації на Близькому Сході".

"Щодо пропозиції, то існують деякі оптимістичні чинники, пов'язані із закриттям найбільшого нафтового родовища Лівії, яке вплинуло на видобуток нафти приблизно на 0,3 мільйона барелів на день", - додав він.

Підтримуючи ціни, долар призупинив своє ралі у вівторок, оскільки трейдери підтвердили свої ставки на значне зниження ставок Федеральної резервної системи цього року. Ослаблення долара підвищує ціни на нафту, оскільки сира нафта стає дешевшою для власників інших валют.

Управитель Федеральної резервної системи Мішель Боуман у понеділок заявила, що тепер вона вважає грошово-кредитну політику США «досить обмежувальною», і дала зрозуміти про свою готовність підтримати можливе зниження відсоткових ставок у міру зниження інфляції.

Пізніше того ж дня ринок чекає на дані про запаси в США від галузевої групи Американського інституту нафти.