Нафта збільшує прибуток на купівлі до стратегічних резервів США

Ціни на нафту зросли в понеділок, продовживши зростання на другу сесію, оскільки зусилля США щодо поповнення стратегічних резервів надали деяку підтримку, хоча побоювання з приводу надвиробництва сирої нафти та повільнішого зростання попиту на пальне наступного року зберігаються.

Ф'ючерси на нафту Brent о 06:06 EET зросли на 0,6%, або 48 центів, до 76,32 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate торгувалися на рівні 71,61 долара за барель, додавши 0,5%, чи 38 центів.

Обидва контракти підскочили більш ніж на 2% у п'ятницю, але падали сьомий тиждень поспіль, що стало їх найдовшою смугою тижневого зниження з 2018 року, через побоювання з приводу надлишку пропозиції.

Нещодавнє зниження цін викликало попит із боку США, які запросили до 3 мільйонів барелів нафти для Стратегічного нафтового резерву (SPR) із постачанням у березні 2024 року.

"Ми знаємо, що адміністрація Байдена знаходиться на ринку в пошуках поповнення SPR, що забезпечить підтримку", - заявив у замітці аналітик IG Тоні Сікамор, додавши, що ціни також підтримуються індикаторами технічних графіків.

Незважаючи на те, що Організація країн-експортерів нафти та її союзники, разом звані ОПЕК+, пообіцяли скоротити в першому кварталі видобуток на 2,2 мільйона барелів на добу, інвестори, як і раніше, скептично ставляться до падіння поставок. Очікується, що зростання виробництва у країнах, що не входять до ОПЕК, призведе до надмірної пропозиції наступного року.

RBC Capital Markets очікує, що приплив складе 700 000 барелів на добу у першому півріччі, але лише 140 000 барелів на добу за весь рік.

«Ціни залишатимуться волатильними та безспрямованими доти, доки ринок не побачить чітких даних щодо добровільного скорочення видобутку», - зазначають аналітики РБК.

Оскільки скорочення не будуть реалізовані до наступного місяця, а дані з виробництва на рівні країни будуть опубліковані після січня, пройдуть нестабільні два місяці, перш ніж з'явиться попередня ясність щодо даних, що піддаються кількісній оцінці про дотримання вимог, додали аналітики.

Останні дані щодо індексу споживчих цін у Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти, показали дефляційний тиск, що зростає, оскільки слабкий внутрішній попит ставить під сумнів відновлення економіки країни.

У п'ятницю китайські чиновники пообіцяли стимулювати внутрішній попит, а також консолідувати та прискорити відновлення економіки у 2024 році.

Цього тижня інвестори чекають на вказівки щодо політики відсоткових ставок на засіданнях п'яти центральних банків, включаючи Федеральну резервну систему, а також даних щодо інфляції в США, щоб оцінити їх вплив на світову економіку та попит на нафту.