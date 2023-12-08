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АНАЛІТИКА

Нафта падає сьомий тиждень поспіль, оскільки на ринок тиснуть надлишок пропозиції та слабкий попит у Китаї

 

Нафтові орієнтири падають сьомий тиждень поспіль через побоювання щодо глобального надлишку пропозиції та слабкого попиту в Китаї, хоча в п'ятницю ціни відновилися після того, як Саудівська Аравія та Росія закликали більше членів ОПЕК+ приєднатися до скорочення видобутку.

О 05:59 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на $1,29, або 1,7%, до $75,34 за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate подорожчали на $1,11, або на 1,6%, до $70,45 за барель.

Обидва еталонні індекси на попередній сесії впали до найнижчого рівня з кінця червня, що є ознакою того, що багато трейдерів вважають, що ринок перенасичений. Brent і WTI також перебувають у контанго - ринковій структурі, коли ціни на початку місяця торгуються з дисконтом до цін надалі.

"Деякі короткі продавці закрили свої позиції, оскільки ринок нафти було перепродано. Тим часом падіння цін на нафту змусило ОПЕК+ посилити солідарність, щоб заспокоїти ринок", - йдеться у замітці аналітиків Haitong Futures.

Саудівська Аравія та Росія, два найбільші у світі експортери нафти, у четвер закликали всіх членів ОПЕК+ приєднатися до угоди про скорочення видобутку на благо світової економіки, лише через кілька днів після неспокійної зустрічі клубу виробників.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, відомі як ОПЕК+, домовилися про скорочення видобутку на 2,2 мільйона барелів на день (барелів на добу) у першому кварталі наступного року.

«Незважаючи на обіцянки членів ОПЕК+, ми бачимо, що загальний обсяг видобутку в країнах ОПЕК+ з грудня 2023 року до січня 2024 року знизиться всього на 350 000 барелів на добу (з 38,23 млн барелів на добу до 37,92 млн барелів на добу)», - сказав Віктор Катона, провідний аналітик із сировини компанії Kpler.

За словами Катона, деякі країни ОПЕК+ можуть не виконати своїх зобов'язань через незрозумілі базові показники квот і залежність від доходів від вуглеводнів.

Ф'ючерси на нафту марок Brent та WTI за тиждень впадуть на 4,5% та 4,8% відповідно, що стане найбільшим падінням за п'ять тижнів.

Занепокоєння з приводу економіки Китаю і видобуток нафти в США також сприяли спаду ринку цього тижня.

Дані китайської митниці показали, що імпорт сирої нафти в листопаді впав на 9% порівняно з роком раніше, оскільки високий рівень запасів, слабкі економічні показники та уповільнення замовлень від незалежних нафтопереробних заводів послабили попит.

В Індії споживання палива в листопаді впало після досягнення чотиримісячного піку в попередньому місяці через скорочення поїздок у третьому за величиною споживачі нафти у світі, оскільки святковий підйом зійшов нанівець.

Як показали дані Управління енергетичної інформації США у середу, видобуток у США залишається поблизу рекордного рівня - понад 13 мільйонів барелів на добу.
За матеріалами: investing.com
 

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