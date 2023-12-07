Нафта відновлюється з шестимісячного мінімуму, побоювання щодо попиту все ще туманні

Ціни на нафту трохи відновилися в четвер після падіння до шестимісячного мінімуму на попередній сесії, але інвестори, як і раніше, стурбовані млявим попитом і уповільненням економічного зростання в США та Китаї.

О 06:09 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 38 центів, або 0,5%, до $74,68 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate зросли на 42 центи, або 0,6%, до $69,80 за барель.

"Нафтові ринки, можливо, були перепродані", що може означати, що відновлення є "короткостроковим", - сказала Тіна Тенг, аналітик ринку CMC Markets у примітці.

На попередній сесії ринок був наляканий даними, що показують, що обсяг видобутку в США залишається близьким до рекордних рівнів, навіть незважаючи на те, що запаси впали, йдеться у примітці ANZ.

На думку аналітиків ANZ, ведмежі настрої були також результатом зростання запасів нафтопродуктів.

Запаси бензину зросли на 5,4 мільйона барелів за тиждень до 223,6 мільйона барелів, повідомило EIA у середу, що набагато перевершило очікування зростання на 1 мільйон барелів.

Вперше за рік структура ринку контрактів Brent переключилася на торгівлю контанго, причому контракти на короткострокову поставку стали дешевшими, ніж через шість місяців. Контракти WTI також переключилися на торгівлю контанго за шість місяців.

Повернення ринку в стан контанго говорить про те, що поточна ситуація з поставками викликає менше занепокоєння, і спонукає трейдерів зберігати барелі нафти.

Ціни на нафту впали приблизно на 10% після того, як Організація країн-експортерів нафти та її союзники, разом звані ОПЕК+, оголосили про добровільне скорочення видобутку на 2,2 мільйона барелів на добу.

"Нафтові ринки, схоже, повністю витісняють маневри картелів виробників, спрямовані на підтримку високих цін на нафту", - заявила Приянка Сачдєва, аналітик Phillip Nova, у замітці.

Дослідження Reuters показало, що видобуток нафти ОПЕК впав у листопаді, що стало першим щомісячним падінням з липня, внаслідок зниження поставок Нігерією та Іраком. Також підтримує ринок скорочення, що триває, з боку Саудівської Аравії та інших членів ширшого альянсу ОПЕК+.

Тим часом, президент росії путін і спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман зустрілися в середу, щоб обговорити подальшу співпрацю в галузі цін на нафту як членів ОПЕК+, що може зміцнити впевненість ринку в наслідках скорочення видобутку.

Кувейт та Алжир також підтвердили свою підтримку та відданість добровільним скороченням.

«Ознака послаблення інфляції (також) підживлює побоювання з приводу глобального економічного спаду та, у свою чергу, знижує попит на паливо у всьому світі», - сказав Сачдєва.

Дані китайської митниці показали, що імпорт сирої нафти в листопаді впав на 9% порівняно з роком раніше, оскільки високий рівень запасів, слабкі економічні показники та уповільнення замовлень від незалежних нафтопереробних заводів послабили попит.

Хоча загальний обсяг імпорту знизився в місячному вирахуванні, експорт Китаю в листопаді зріс уперше за шість місяців, що дозволяє припустити, що виробничий сектор, можливо, починає отримувати вигоду від зростання глобальних торгових потоків.

Рейтингове агентство Moody's у середу оголосило Гонконгу, Макао та ряду державних фірм і банків Китаю попередження про зниження рейтингу, лише через день після того, як воно винесло попередження про зниження суверенного кредитного рейтингу Китаю.