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АНАЛІТИКА

Нафта падає через невизначеність, що зберігається, з приводу скорочення поставок ОПЕК+

 

Ф'ючерси на нафту змінили курс після короткочасного зростання в понеділок на тлі продовження тиску з боку рішення ОПЕК+ і невизначеності щодо зростання світового попиту на паливо, хоча ризик перебоїв у постачаннях через конфлікт на Близькому Сході обмежив втрати.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 04:06 EET подешевшали на 0,6%, або 49 центів, до $78,39 за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate впали на 73,65 долара за барель, на 0,6 %, або 42 цента.

«Сира нафта, схоже, перебуває під постійним тиском через рішення ОПЕК+... Деякий ступінь дисконтування глибших скорочень ОПЕК+ виправданий, але на даний момент нафтовий комплекс їх повністю ігнорує», - сказав Вандана Харі, засновник аналітичної компанії з аналізу нафтового ринку . провайдера Vanda Insights.

Ціни на нафту минулого тижня впали більш ніж на 2% через скептицизму інвесторів з приводу глибини скорочення поставок з боку Організації країн-експортерів нафти та її союзників, включаючи Росію, разом званих ОПЕК+, а також побоювань щодо млявої світової виробничої активності .

Скорочення видобутку ОПЕК+, оголошені у четвер, мали добровільний характер, що викликає сумніви щодо того, чи виробники зможуть їх повністю реалізувати. Інвестори також не були впевнені в тому, як вимірюватимуться скорочення.

Геополітичні міркування також були у центрі уваги інвесторів, коли бойові дії у секторі Газа відновилися. Три комерційні судна зазнали нападу в міжнародних водах на півдні Червоного моря, повідомили в неділю американські військові, оскільки єменське угруповання хуситів заявило про атаки дронів і ракет на два ізраїльські судна в цьому районі.

Відновлення війни між Ізраїлем та ХАМАСом посилило бугаєвий імпульс цін на нафту, сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

"Однак ціни на нафту в даний час можуть продовжувати перебувати під тиском через відновлення економіки Китаю, що розчаровує, і збільшення видобутку в США", - сказав Тен.

Число нафтових вишок у США зросло на п'ять до 505 на цьому тижні, що є найвищим показником з вересня, повідомила енергетична компанія Baker Hughes у своєму звіті, що ретельно відстежується, у п'ятницю.

Щодо російської нафти, західні країни активізували зусилля щодо забезпечення дотримання цінового обмеження в 60 доларів за барель на морські перевезення російської нафти, яке вони встановили, щоб покарати Москву за війну в Україні.

Вашингтон у п'ятницю запровадив додаткові санкції щодо трьох підприємств та трьох нафтових танкерів.

Крім того, Білий дім заявив у п'ятницю, що готовий найближчими днями "зупинити" пом'якшення санкцій для Венесуели, члена ОПЕК, якщо не буде подальшого прогресу у звільненні венесуельських політичних в'язнів та "неправомірно затриманих" американців. Тим часом, Індія відновила закупівлі венесуельської нафти.
За матеріалами: investing.com
 

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