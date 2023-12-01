ОГЛЯД: ОПЕК+ знижує видобуток нафти на 2,2 млн б/д на I кв

Країни ОПЕК+ не стали коригувати офіційні квоти, додаткових скорочень нафтовидобутку в майбутньому році зазнають лише країни, які раніше вступили до цієї паралельної угоди - вони скоротять видобуток ще на 2,2 млн барелів на добу. Але, окрім зменшення цього разу відбулося і поповнення - лави ОПЕК+ поповнила висхідна зірка на нафтовому небосхилі - спекотна Бразилія.

СТАРТ ПЕРЕГОВОРІВ

З лютого 2023 року Росія добровільно знижує видобуток на 500 тис. б/д, з травня до цих обмежень долучилися кілька країн ОПЕК+, включно з Саудівською Аравією (500 тис. б/д), Іраком (211 тис. б/д), Кувейтом (128 тис. б/д), Казахстаном (78 тис. б/д), Оманом (40 тис. б/д), ОАЕ (144 тис. б/д), Алжиром (48 тис. б/д), Габоном (8 тис. б/д) - загалом на 1,66 млн б/д. У червні на міністерській зустрічі ОПЕК+ було вирішено, що ці загальні обмеження будуть продовжені на весь 2024 рік.

З липня Саудівська Аравія знижує видобуток ще на 1 млн б/д - до 9 млн б/д, тоді як її офіційна квота на 2023 і 2024 роки - 10,5 млн б/д. Це скорочення міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Сальман назвав lollipop (льодяник).

Росія також додатково стиснулася, оголосивши про скорочення з липня поставок нафти на світовий ринок ще на 500 тис. б/д до травня-червня, з вересня ця цифра скоротилася до 300 тис. б/д. Пізніше Росія продовжила це обмеження до кінця року, а Саудівська Аравія продовжила обмеження в 1 млн б/д також до кінця року. Росія не уточнює, наскільки знизиться видобуток, наголошуючи, що йдеться про постачання нафти, а також нафтопродуктів.

КВОТИ

На минулому засіданні ОПЕК+ всі рішення було підтверджено, було лише трохи змінено квоти для трьох африканських країн. Як і було домовлено в червні, за підсумками оцінки трьох незалежних джерел (IHS, Wood Mackenzie і Rystad Energy) змінено рівні видобутку, яких можуть досягти Ангола, Конго і Нігерія 2024 року. Так, тепер Ангола має видобувати у 2024 році 1,11 млн б/д (замість 1,28 млн б/д, узгоджених раніше), Конго - 277 тис. б/д (замість 276 тис. б/д), Нігерія - 1,5 млн б/д (замість 1,38 млн б/д).

Загальний узгоджений розмір видобутку ОПЕК+ на 2024 рік у такий спосіб майже не змінився і становив близько 40,5 млн б/д. З урахуванням добровільних обмежень в 1,66 млн б/д планувалося, що країни ОПЕК+ у 2024 році видобуватимуть 38,9 млн б/д.

Однак під час обговорення джерела повідомляли про те, що обговорюється додаткове скорочення видобутку на 1-2 млн б/д. За словами джерел, усі чекали на новий lollipop. Джерела говорили про те, що, обіцяючи "льодяник" учасникам ОПЕК+, які виграють від цін на нафту, які зростають унаслідок скорочень видобутку, Саудівська Аравія закликала інші країни також приєднатися до скорочень.

У результаті ті самі країни, що й у квітні, оголосили про додаткові скорочення на I квартал 2024 року. Загалом назбирали на 2,2 млн б/д: Саудівська Аравія (1 млн б/д), Ірак (223 тис. б/д), ОАЕ (163 тис. б/д), Кувейт (135 тис. б/д), Казахстан (82 тис. б/д), Алжир (51 тис. б/д) і Оман (42 тис. б/д).

Плюс Росія продовжить і поглибить свої чинні обмеження на експорт. До кінця 2023 року діє обмеження в 300 тис. б/д на експорт нафти і нафтопродуктів порівняно з травнем-червнем 2023 року. Сьогодні Росія оголосила, що поглибить це скорочення ще на 200 тис. б/д - до 500 тис. б/д і продовжить його на I квартал 2024 року, водночас на 300 тис. б/д буде скорочено постачання нафти, на 200 тис. б/д - нафтопродуктів.

"Згодом для підтримання стабільності ринку ці добровільні скорочення поступово повертатимуться, залежно від ринкових умов", - наголошують в ОПЕК.

Наступну зустріч ОПЕК+ призначено на 1 червня у Відні, але учасники угоди моніторитимуть ринок щодо більш раннього втручання.

ТРАНСФЕР НОВОЇ ЗІРКИ

Несподіваною новиною минулої зустрічі ОПЕК+ став вступ Бразилії до альянсу з 2024 року. Країна традиційно асоціюється з футболом, але ще однією її важливою відмінністю є те, що вона стала одним з найбільших незалежних виробників нафти.

Бразилія входить до числа країн світу, які активно нарощують видобуток. Згідно з останнім звітом МЕА, яке посилається на дані бразильського Національного агентства з нафти, природного газу та біопалив (Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis, ANP), видобуток нафти в країні перебував на рівні 3,7 млн б/д.

Згідно з офіційними даними ANP, у третьому кварталі 2023 року експорт нафти Бразилією становив у середньому 1,8 млн барелів на добу, що на 350 тис. б/д (25%) більше, ніж у першому півріччі 2023 року, і на 530 тис. б/д (40%), ніж рік тому.

Бразилія з урахуванням нинішніх обмежень країн ОПЕК+ буде четвертим за величиною виробником в альянсі.

Наразі невідомо, яку квоту на видобуток нафти буде присвоєно Бразилії, проте підтверджено, що вона не братиме участі в добровільних скороченнях альянсу в першому кварталі, залишаючись на "лавці запасних".

