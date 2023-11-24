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Brent знижується напередодні рішення ОПЕК+ з видобутку нафти
08:26 24.11.2023 |
Ф'ючерси на нафту Brent знизилися в п'ятницю, продовжуючи втрати попередньої сесії, оскільки трейдери спекулювали на тому, чи дійде ОПЕК+ угоди про подальше скорочення видобутку.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:00 EET подешевшали на 6 центів, або 0,07%, до $81,36 після зниження на 0,7% на попередній сесії.
Котирування нафти марки West Texas Intermediate подешевшали на 66 центів, або 0,86%, до $76,44 порівняно із закриттям у середу. У четвер не було котирувань щодо WTI, оскільки це було державне свято в США.
Обидва контракти можуть ознаменувати своє перше щотижневе зростання за п'ять сесій, чому сприяють очікування того, що ОПЕК+ на чолі із Саудівською Аравією може скоротити пропозицію, щоб збалансувати ринки у 2024 році.
Організація країн-експортерів нафти та її союзники, відомі як ОПЕК+, здивували ринок заявою в середу про те, що вони відкладуть міністерську зустріч на чотири дні, до 30 листопада, після того, як виробники щосили намагалися дійти консенсусу щодо рівнів видобутку.
"Найімовірнішим результатом зараз є продовження існуючих скорочень", - написав у замітці Тоні Сікамор, аналітик ринку з IG.
Несподівана затримка спочатку призвела до падіння ф'ючерсів Brent на 4% і WTI на 5% на внутрішньоденних торгах у середу.
Торги залишалися млявими через свято Дня подяки у США.
Короткострокові перспективи Китаю виявилися сильнішими, що підтримало настрої учасників ринку.
«Нещодавні дані з Китаю та нова допомога компаніям, які мають борги, можуть виявитися позитивними для короткострокової тенденції нафтового ринку», - сказала Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC Markets.
Китайські акції зросли в четвер на тлі очікувань, що Китай направить більше стимулів у сектор нерухомості, що відчуває труднощі.
Однак це зростання може бути обмежене збільшенням запасів сирої нафти у США та низькою рентабельністю переробки, що призведе до зниження попиту на нафту з боку нафтопереробних заводів у США, кажуть аналітики.
"Фундаментальні показники були негативними через зростання запасів нафти в США", - зазначають аналітики ANZ.
Довгострокові перспективи Китаю є млявими. Аналітики кажуть, що зростання попиту на нафту може сповільнитись приблизно до 4% у першій половині 2024 року порівняно з високими рівнями зростання після COVID у 2023 році, оскільки криза в секторі нерухомості в країні чинить тиск на використання дизельного палива.
Зростання видобутку в країнах, що не входять до ОПЕК, залишатиметься сильним, оскільки бразильська державна енергетична компанія Petrobras планує інвестувати 102 мільярди доларів протягом наступних п'яти років, щоб збільшити до 2028 року видобуток до 3,2 мільйона барелів нафтового еквівалента на день, з 2,8 мільйона барелів нафтового еквівалента на добу у 2024 році.
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