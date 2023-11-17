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Український ринок дизелю знову несеться до профіцитного стану
17:17 17.11.2023 |
У середині листопада тенденція до скорочення імпорту дизпального автотранспортом зберігалася. Натомість зростали постачання іншими видами транспорту. Паралельно логістичні проблеми на західних КПП змушують польських і балтійських постачальників зменшувати премії. Втім, приємні для українських трейдерів новини надходили і з південних широт.
Цього тижня автомобільні партії дизпального на східних терміналах Польщі пропонувалися з націнками +$79-96/т до котирувань CIF, що на $6-9/т менше порівняно з попереднім тижнем. Польські компанії зазначають, що розвантаження терміналів відбувається повільно, тому доводилося пригальмовувати нові закупівлі.
«Зараз ми фіксуємо ціни не більше ніж для 2-3 машин, оскільки є ризик, що бензовози не доїдуть вчасно до наших баз», - каже польський трейдер.
Усі опитані польські компанії повідомляють про високий попит на залізничний ресурс. Дизель у вагонах купують навіть ті компанії, хто цього ніколи не робив раніше.
«Сьогодні приймаємо наші перші 26 цистерн із дизелем. Зараз чекаємо останні дві машини й поки згортаємо закупівлі у бензовозах», - повідомив enkorr трейдер із Волині.
На внутрішньому ринку Польщі гуртові партії дизпального протягом тижня здешевшали на 101 зл/м3 - до 5 202 зл/м3 ($1 090/т) - за рахунок зміцнення злотого до долара. При цьому спред з котируванням CIF не змінився порівняно з минулим тижнем і становить $265/т. Важко повірити, що на початку вересня цей показник у Orlen був «мінус» $60/т.
На балтійському напрямку відбулося різке зниження цін. З терміналів Orlen Lietuva автомобільні партії ДП з відвантаженнями наступного тижня продавались за +$65-75/т до котирувань CIF, що на $50/т менше порівняно з поточним тижнем.
«Зниження премій у Литві, ймовірно, пов'язано з тим, що до них зараз доволі важко доїхати», - припускає один з імпортерів продукту Мажейкяйського НПЗ.
За даними enkorr, минулого тижня компанії розмитнили 3,9 тис. т орленівського продукту у бензовозах, це вдвічі менше порівняно з тижнем раніше.
На півдні цього тижня кілька компаній зменшило премії на автонорми дизпального. Учасники ринку повідомляють, що в регіоні відчувається надлишок пропозиції.
«Південь конкретно перелитий, дуже багато дизелю заїхало останнім часом», - зазначає український трейдер.
У Констанці націнки на продукт у бензовозах зменшилися на $5-10/т - до $50-80/т. На дунайських терміналах автомобільні партії дизпального пропонують за +$110-130/т, це в середньому на $10/т менше порівняно з попереднім тижнем.
«Компанії наввипередки знижують ціни, бо намагаються швидше продати обсяги», - каже великий імпортер дизелю.
З початку листопада щотижневі надходження морського продукту перевищують 50 тис. тонн, тоді як попит на півдні не зростає, хоча й залишається високим.
Зменшення премій на головних напрямках постачань і поява надлишків пропозиції на півдні - сигнал того, що український ринок знову несеться до профіцитного стану. Днями у регіонах України очікується похолодання й випадіння першого снігу, що суттєво зменшить активність аграріїв. Також зменшення обсягів реалізації спостерігається й у роздрібному сегменті.
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