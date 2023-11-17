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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту знижуються четвертий тиждень поспіль

 

Ціни на нафту практично не змінилися в п'ятницю, але перебувають на шляху до падіння четвертий тиждень поспіль, після падіння приблизно на 5% до чотиримісячного мінімуму в четвер через побоювання щодо світового попиту.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 07:29 EET подорожчали на 4 центи, або 0,1%, до $77,46 за барель. Нафта марки West Texas Intermediate (WTI) торгувалася на рівні $72,95, подорожчавши на 5 центів, або 0,1%. Обидва еталони втратили приблизно шосту частину своєї вартості за останні чотири тижні.

"Ціни на нафту цього року трохи знизилися, незважаючи на те, що попит перевищив наші оптимістичні очікування", - наголошують аналітики Goldman Sachs.

«Неосновні поставки ОПЕК виявилися набагато вищими, ніж очікувалося, що частково компенсувалося скороченнями ОПЕК».

Швидкі щомісячні спреди за обома контрактами перетворилися на контанго, ринкову тенденцію, за якої теперішні ціни нижчі, ніж ціни у майбутні місяці, що вказує на здорову пропозицію.

Зниження цін на нафту цього тижня було головним чином спричинене різким зростанням запасів сирої нафти в США та збереженням видобутку на рекордних рівнях, що, на думку аналітиків, викликало побоювання щодо слабкого попиту з боку найбільшого у світі споживача нафти на тлі високого рівня видобутку.

У дослідженні сировинних товарів JPMorgan повідомляється, що його глобальний трекер попиту на нафту показав, що у першій половині листопада попит у середньому становив 101,6 мільйона барелів на добу, що на 200 000 барелів на добу нижче за прогноз на місяць .

Аналітики кажуть, що недавнє падіння цін, ймовірно, також змусить Саудівську Аравію продовжити додаткове добровільне скорочення видобутку нафти на 1 мільйон барелів на добу до 2024 року.

"Стало ясніше, що нафтовий баланс на частину цього року, що залишилася, не такий щільний, як спочатку очікувалося", - зазначають аналітики ING.

"За нинішніх обставин очікується, що в першому кварлалі 24 року ринок повернеться до профіциту".

За даними ING, перенесення додаткових скорочень поставок до Саудівської Аравії на початок 2024 року має допомогти стерти очікуваний профіцит та надати деяку підтримку ринку.
За матеріалами: investing.com
 

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